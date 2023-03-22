Румынская федерация: флаг исторической Венгрии находится под запретом

Федерация футбола Румынии опубликовала заявление по поводу скандального флага исторической Венгрии, который, как утверждает венгерская федерация, теперь считается разрешенным.

Заявление Федерации футбола Румынии (FRF)

Румынская федерация футбола считает защиту целостности футбола фундаментальной ценностью европейской модели спорта, которую должны уважать все вовлеченные стороны. FRF запросила на форуме в Ньоне официальную точку зрения на заявление Венгерской федерации футбола.

В результате ответа, полученного от УЕФА, мы делаем следующее уточнение: УЕФА не разрешал и не будет разрешать использование символов, упомянутых Венгерской федерацией футбола, на матчах, организованных на европейском уровне.

Мы считаем, что Венгерская федерация футбола поступила неправильно, сделав такое заявление, поскольку изображение этих символов представляет собой отклонение от положений Дисциплинарного регламента УЕФА (сообщения провокационного или политического содержания), и FRF обязательно уведомит дисциплинарные комиссии, если это необходимо.

Румынская федерация футбола напоминает, что ревизионизм неприемлем в футболе, и доверяет дисциплинарному комитета УЕФА, запревшему использование этого символа, который может спровоцировать ненависть и насилие на матчах европейских турниров.

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На днях Федерация футбола Венгрии заявила, что в УЕФА не увидели нарушений в так называемом флаге и карте исторической (большой) Венгрии, который включает часть территории Украины, а также земли, которые сейчас принадлежат Румынии, Словакии, Словении и Хорватии.

Ранее глава правительства Венгрии Виктор Орбан пришел на встречу с местным футболистом в шарфе, на котором была изображена карта Великой Венгрии. На этой карте в состав Венгрии присоединили часть украинской территории. После этого возник скандал, и Орбан был раскритикован многими экспертами и болельщиками.