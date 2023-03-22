Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Владимир КОСТЕВИЧ: «Мирча Луческу на меня не рассчитывал»
Польша
22 марта 2023, 23:43 | Обновлено 22 марта 2023, 23:56
129
0

Владимир КОСТЕВИЧ: «Мирча Луческу на меня не рассчитывал»

Украинский защитник перешел из «Динамо» в польский клуб «Варта» Познань

22 марта 2023, 23:43 | Обновлено 22 марта 2023, 23:56
129
0
Владимир КОСТЕВИЧ: «Мирча Луческу на меня не рассчитывал»
ФК Варта Познань. Владимир Костевич

Украинский защитник Владимир Костевич рассказал, почему перешел из киевского «Динамо» в польский клуб «Варта» Познань:

«Я очень рад, что подписал контракт с «Вартой» Познань. Я уже так сильно соскучился по игре, что не могу дождаться возвращения на поле.

К сожалению, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не слишком на меня рассчитывал. Были и травмы, но в последнее время я не отдыхал, много тренировался и ждал своего шанса.

С первой тренировки с «Вартой» у меня сложилось впечатление, что я уже несколько лет в этой команде. На самом деле, я сразу попал в команду и чувствовал себя здесь очень хорошо. Сотрудничество с игроками и тренерским штабом было отличным с самого начала.

Я постараюсь дать команде много качества и динамики на фланге. Считаю, что после моих навесов у партнеров по команде будет много шансов забить. Все, кто меня знает, знают, что я не устану играть».

По теме:
Барселона очень близка к подписанию контракта с защитником Атлетика
Барселона планирует летом подписать топ-форварда Ромы
Фиорентина не отпустила Додо. Экс-бека Шахтера хотел арендовать Фламенго
Динамо Киев трансферы свободный агент Варта Познань Владимир Костевич трансферы УПЛ
Источник ФК Варта Познань
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Теннис | 22 марта 2023, 19:36 10
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко
Азаренко наехала на Свентек из-за ее критики WTA после ситуации с Цуренко

Естественно, конкретикой в словах белорусской теннисистки и не пахло

Кто поможет Усику подготовиться к Фьюри? Назван спарринг-партнер украинца
Бокс | 21 марта 2023, 23:12 1
Кто поможет Усику подготовиться к Фьюри? Назван спарринг-партнер украинца
Кто поможет Усику подготовиться к Фьюри? Назван спарринг-партнер украинца

Мариуш Вах будет тренироваться с Александром

Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Уровень русофобии в сборной Украины на хорошем уровне»
Футбол | 22.03.2023, 21:18
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Уровень русофобии в сборной Украины на хорошем уровне»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Уровень русофобии в сборной Украины на хорошем уровне»
Британский тренер рассказал, почему у Усика не было бы шансов против Фьюри
Бокс | 22.03.2023, 10:19
Британский тренер рассказал, почему у Усика не было бы шансов против Фьюри
Британский тренер рассказал, почему у Усика не было бы шансов против Фьюри
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
Бокс | 22.03.2023, 09:17
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
Источник: Усик отказался от боя с Фьюри
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Менеджер Усика: «Фьюри забыл, что у Саши три пояса, а у него только один»
Менеджер Усика: «Фьюри забыл, что у Саши три пояса, а у него только один»
22.03.2023, 18:28 2
Бокс
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
Это будет бомба. Тренер Усика предложил Фьюри нового соперника
22.03.2023, 15:16 1
Бокс
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
Инсайдер назвал пункт, по которому Усик и Фьюри не могут договориться
22.03.2023, 17:17 4
Бокс
Воспитанник Динамо защищает Украину от оккупантов в ВСУ
Воспитанник Динамо защищает Украину от оккупантов в ВСУ
21.03.2023, 22:22 4
Футбол
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
Забарный покинул расположение сборной Украины, Ярмоленко под вопросом
21.03.2023, 19:21 7
Футбол
Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров
Золотая бутса 2022/23. Холанд с отрывом лидирует в гонке бомбардиров
22.03.2023, 05:40 1
Футбол
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
7 самых ценных свободных агентов с украинским паспортом на Transfermarkt
22.03.2023, 11:55 8
Футбол
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
ДЕВУШКА ДНЯ. Сексуальная итальянская рефери Клаудия Романи
22.03.2023, 11:22 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности