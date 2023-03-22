Владимир КОСТЕВИЧ: «Мирча Луческу на меня не рассчитывал»

Украинский защитник Владимир Костевич рассказал, почему перешел из киевского «Динамо» в польский клуб «Варта» Познань:

«Я очень рад, что подписал контракт с «Вартой» Познань. Я уже так сильно соскучился по игре, что не могу дождаться возвращения на поле.

К сожалению, главный тренер «Динамо» Мирча Луческу не слишком на меня рассчитывал. Были и травмы, но в последнее время я не отдыхал, много тренировался и ждал своего шанса.

С первой тренировки с «Вартой» у меня сложилось впечатление, что я уже несколько лет в этой команде. На самом деле, я сразу попал в команду и чувствовал себя здесь очень хорошо. Сотрудничество с игроками и тренерским штабом было отличным с самого начала.

Я постараюсь дать команде много качества и динамики на фланге. Считаю, что после моих навесов у партнеров по команде будет много шансов забить. Все, кто меня знает, знают, что я не устану играть».