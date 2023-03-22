Виталий ПОНОМАРЕВ: «Главное задание – остаться в УПЛ»
Специалист прокомментировал назначение на пост главного тренера «Руха»
Главный тренер футбольного клуба «Рух» Виталий Пономарев прокомментировал назначение на руководящий пост в основную команду:
– Большое спасибо руководству клуба за доверие. Конечно, это ответственная миссия, ведь сейчас команда находится в непростой ситуации, нужно решать задачу. Поэтому ясно, что играть в чемпионате U-19, где мы идем на первом месте, было бы спокойнее. Но нужно постоянно профессионально расти. Я этих ребят, которые сейчас находятся в основной команде, хорошо знаю, я уверен. Думаю, что им по силам решать серьезные задачи. Понимаем, что это молодая команда, которая будет ошибаться. И все же в первую очередь нужно решить главное задание – остаться в Украинской Премьер-лиге.
– Долго ли раздумывали на предложение клуба возглавить основную команду?
– Для меня это новый вызов. Я, конечно, мечтал о таком предложении от руководства клуба, как и каждый тренер мечтает о постоянном профессиональном росте. Для меня двойной мотивацией является то, что многие ребята прошли через нашу команду U-19, я их всех хорошо знаю, а это практически 80 процентов всей команды. Поэтому хотелось дальше с ними работать. Я верю в их способности. Убежден, что этим футболистам еще куда расти в профессиональном плане.
– Понятно, что сразу через неделю нельзя ждать кардинальных перемен, но какой футбол вы хотите видеть в исполнении вашей команды?
– Будем играть в тот футбол, в который играла наша команда U-19 – агрессивный футбол. Хотим действовать с позиции давления. Конечно, не все сразу будет получаться. Но мы однозначно попытаемся заиграть в атакующий футбол.
– Как ваша роль, как тренера главной команды, будет распространяться на подготовку и игру юниорской команды, у которой тоже очень серьезные задачи на сезон?
– Мы будем и дальше сотрудничать с Михаилом Дячуком-Ставицким. У него будет новый тренерский штаб. Никаких сомнений нет, что перед ними стоит задача выиграть этот чемпионат УПЛ среди команд U-19. Да, это непростая задача, хотя мы и находимся на первом месте на расстоянии 6 очков от «Шахтера». Но впереди еще 13 матчей и довольно тяжелый календарь. Однако я уверен в тренерском штабе, который сегодня назначили. Они готовы решать самые высокие задачи.
22 марта Виталий Понамарев был официально назначен на пост главного тренера львовского «Руха». Ранее эту должность занимал Леонид Кучук.
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