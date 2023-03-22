Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Уровень русофобии в сборной Украины на хорошем уровне»

Вингер футбольного клуба «Аль-Айн» и сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко рассказал об отношении людей в ОАЭ к войне в Украине, а также поделился впечатлениями после поездки в родную для него Черниговскую область:

– Как люди в ОАЭ относятся к тому, что сейчас происходит в Украине?

– Для них это что-то далекое. Их страна, как вы знаете, старается сохранять какой-то нейтралитет. Поэтому простые люди, болельщики «Аль-Айна» про войну не спрашивают. Но есть и много украинцев. Дней 10 назад мы с Сергеем Станиславовичем Ребровым встречались с украинцами, было приятно их всех видеть.

– Многие украинский футболисты, и вы в том числе, занимаетесь волонтерством. Вы как-то координируетесь, общаетесь по этому поводу, или каждый сам в своем направлении работает?

– С начала войны мы старались скидываться, как-то делать это совместно. Но позже уже стали больше сами. Не только 2-3 игрока – все игроки сборной помогают. Да и не только сборной, «Динамо», «Шахтера», это я точно знаю – все помогают. Каждый старается помогать своему городу. Бывает, когда побольше сумма, то скидываемся. Если можешь сам потянуть – сам платишь. Работаем с волонтерами, закупаем, что нужно нашим военным, защитникам. Иногда вместе, иногда по отдельности, но помогаем все. Главное не не забывать, благодаря кому мы сейчас можем сидеть и разговаривать.

– Достаточен ли уровень русофобии в сборной Украины?

– Я думаю, что он на достаточно хорошем уровне.

– Есть кто-то из иностранных футболистов, кто помогает Украине, украинским военным, волонтерам?

– Когда был в «Вест Хэме», многие футболисты, особенно чешские, предлагали свою помощь. Но не финансовую. Они предлагали помочь с поселением, когда многие украинцы выезжали в Чехию. Проживание, еда, такое. А про то, кто сколько кто мог дать денег... Честно, ни с одним иностранным футболистом про это не говорил.

– Вы родом из Чернигова. Были ли вы уже на своей маленькой Родине после деоккупации, какие у вас ощущения?

– Да, я был, но не в Чернигове, а в области, там где у меня живет бабушка, откуда родом мои родители. Я ездил именно туда. Естественно, очень сложно на это смотреть: как выключают свет, как при поездке на дороге к Чернигову смотришь на разбомбленные заправки и дома. Без слез на это тяжело смотреть.