Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Еще неизвестно, смогу ли я сыграть с Англией»

Вингер сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко рассказал о своем восстановлении и возвращении после травмы, а также прокомментировал подготовку команды к матчу квалификационного раунда Евро-2024 против Англии:

– Есть ли вероятность, что мы вас увидим в воскресенье, в матче с Англией? Вы восстанавливаетесь после травмы...

– Сейчас я восстанавливаюсь. Поэтому еще неизвестно, смогу ли я сыграть. Будет ясно уже за два-три дня до игры. Решим с тренером, смогу ли я помочь. Потому что когда у тебя травма и ты пропускаешь около месяца, в первую очередь очень тяжело набрать кондиции. Посмотрим, буду ли я готов физически помочь команде добыть позитивный результат.

– Ротань – второй после Шевченко тренер, с которым вы играли и в сборной, и в «Динамо». Как вы его встретили?

– Это вы намекаете на то, насколько я стар?

– Насколько вы опытны!

– Хорошо, хорошо. Как мы можем встретить главного тренера? Нормально встретили, работаем, все хорошо, слушаем новые требования тренерского штаба, все очень интересно. Все супер. Все ребята знают, каким хорошим футболистом был Руслан Петрович.

Он – хороший тренер, думаю, у него очень большое будущее. Он показал это результатами с молодежной сборной. Мы слушаем и стараемся делать то, что говорит он и его тренерский штаб.

– Какой прогноз (на матч с Англией – ред.)?

– Прогнозы я делать не буду. Я все-таки футболист, мое и моих партнеров по сборной дело – работать и сделать так, чтобы наши болельщики были довольны результатом. Будем пытаться это сделать.

– Удачи вам, и чтобы ты положил англичанам хет-трик.

– Спасибо. Давайте с одного гола начнем (смеется).

Матч отбора к Евро-2024 между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне на «Уэмбли». Начало поединка запланировано на 19:00 по киевскому времени.