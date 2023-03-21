Марлос не собирается вскоре завершать карьеру и ждет предложений

34-летний этнический бразилец с украинским паспортом Марлос не собирается в ближайшее время заканчивать карьеру.

Хавбек в конце минувшего года покинул «Атлетико Паранаэнсе», где у него истек контракт, и сейчас пребывает в поиске новой команды.

За время карьеры Марлос, поигравший в Украине за «Металлист» и «Шахтер», достаточно заработал, а потому сейчас не спешит принимать первое попавшееся предложение, и готов ждать действительно интересной сделки.

Недавно у Марлоса сорвался вариант с одним из арабских клубов, так как поджимали сроки осуществления сделки и наметились определенные проблемы в переговорах.

Ранее сообщалось, что возможность подписать Марлоса прямо сейчас оценивает испанский «Бетис», а летом минувшего года СМИ писали, что хавбек задумывался о завершении карьеры.