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Бразилия
21 марта 2023, 21:24 | Обновлено 21 марта 2023, 22:41
1483
0

Марлос не собирается вскоре завершать карьеру и ждет предложений

Недавно у бразильца с украинским паспортом сорвался вариант с арабским клубом

21 марта 2023, 21:24 | Обновлено 21 марта 2023, 22:41
1483
0
Марлос не собирается вскоре завершать карьеру и ждет предложений
Instagram. Марлос

34-летний этнический бразилец с украинским паспортом Марлос не собирается в ближайшее время заканчивать карьеру.

Хавбек в конце минувшего года покинул «Атлетико Паранаэнсе», где у него истек контракт, и сейчас пребывает в поиске новой команды.

За время карьеры Марлос, поигравший в Украине за «Металлист» и «Шахтер», достаточно заработал, а потому сейчас не спешит принимать первое попавшееся предложение, и готов ждать действительно интересной сделки.

Недавно у Марлоса сорвался вариант с одним из арабских клубов, так как поджимали сроки осуществления сделки и наметились определенные проблемы в переговорах.

Ранее сообщалось, что возможность подписать Марлоса прямо сейчас оценивает испанский «Бетис», а летом минувшего года СМИ писали, что хавбек задумывался о завершении карьеры.

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Марлос трансферы завершение карьеры Атлетико Паранаэнсе
Источник iG
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