Марлос не собирается вскоре завершать карьеру и ждет предложений
Недавно у бразильца с украинским паспортом сорвался вариант с арабским клубом
34-летний этнический бразилец с украинским паспортом Марлос не собирается в ближайшее время заканчивать карьеру.
Хавбек в конце минувшего года покинул «Атлетико Паранаэнсе», где у него истек контракт, и сейчас пребывает в поиске новой команды.
За время карьеры Марлос, поигравший в Украине за «Металлист» и «Шахтер», достаточно заработал, а потому сейчас не спешит принимать первое попавшееся предложение, и готов ждать действительно интересной сделки.
Недавно у Марлоса сорвался вариант с одним из арабских клубов, так как поджимали сроки осуществления сделки и наметились определенные проблемы в переговорах.
Ранее сообщалось, что возможность подписать Марлоса прямо сейчас оценивает испанский «Бетис», а летом минувшего года СМИ писали, что хавбек задумывался о завершении карьеры.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Автомобиль Александр Поворознюк отдал на нужды ВСУ
Валерий Василенко воодушевлен стартом Виктора в Ла Лиге, но рекомендует не спешить с выводами