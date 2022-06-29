Марлос задумывается о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Шахтера» и сборной Украины Марлос, который в настоящий момент играет за бразильский «Атлетико Паранаэнсе», начал задумываться над завершением карьеры.

Об этом рассказал президент «красно-черных» Марио Селсо Петралья, подчеркнувший, что руководство «Атлетико Паранаэнсе» всячески поддерживает Марлоса и надеется, что тот продолжит футбольную карьеру.

«Этот парень на высоте. Он получил травму, и его намерение, когда он пришел поговорить с руководством клуба, заключалось в том, чтобы прекратить играть. Он сказал, что может начать чаще получать травмы и перестать быть полезным, как раньше. Мы не принимаем эти аргументы. Наоборот. Он – футболист «Атлетико», он хотел здесь играть, он пришел сюда и продолжит играть за «Атлетико».

«Единственный риск состоит в том, что Марлос все-таки решит завершить карьеру по личным причинам. У нас нет никакого способа предотвратить это. Но пока он под контролем, восстановился и снова готов к работе. Так что разговор о его уходе из клуба не имеет смысла», - заявил президент «Атлетико Паранаэнсе».

Ранее сообщалось, что из-за проблем и отсутствия регулярной игровой практики Марлос рассматривает возможность ухода из «Атлетико Паранаэнсе». В частности, интерес к бразильцу с украинским паспортом проявляли эмиратские «Аль-Наср» и «Хор-Факкан».