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  4. Павел ИСЕНКО: «Особой радости после двух отбитых пенальти не испытывал»
Украина. Премьер лига
21 марта 2023, 10:34 | Обновлено 21 марта 2023, 10:35
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0

Павел ИСЕНКО: «Особой радости после двух отбитых пенальти не испытывал»

Вратарь «Ворсклы» в первую очередь нацелен на командный результат

21 марта 2023, 10:34 | Обновлено 21 марта 2023, 10:35
199
0
Павел ИСЕНКО: «Особой радости после двух отбитых пенальти не испытывал»
ФК Ворскла. Павел Исенко

19-летний голкипер полтавской «Ворсклы» Павел Исенко рассказал об инциденте с хавбеком луганской «Зари» Владимиром Бражко, когда тот реализовал пенальти и кричал в сторону вратаря.

– Павел, футбольные болельщики не видели вас практически 2,5 года в матчах на самом высоком уровне? Почему так произошло?
– В «Ворскле» был сильный вратарь Дмитрий Ризнык, поэтому доверие от тренерского штаба было к нему. Я работал все это время и выполнял свою работу. Однако Дима – очень хороший голкипер.

– Вы вернулись в очень эмоциональном матче с «Зарей», где команда уступила в компенсированное время после пропущенного пенальти. Что за спор возник между вами и Владимиром Бражко после гола?
– Футбол – это эмоциональная игра, поэтому футболисты иногда ссорятся. Перед тем, как Владимир пробивал пенальти, я пытался на него психологически давить словесно. Мы с Владимиром потом списались после игры и обсудили этот момент. Ничего страшного.

– Следующая ваша игра получилась не менее эмоциональной. В матче с «Вересом» вам удалось отбить сразу два пенальти в компенсированное время. После игры были больше удовлетворены личным достижением или огорчены командным результатом?
– Я считаю, что команда сыграла нормально. В первом тайме у нас было преимущество. Во второй половине игры мы сначала пропустили курьезный гол, а потом нас поймали на контратаке. Мы всеми силами пытались отыграться.

Эмоций после матча не последовало. Досадно, что мы снова потеряли очки. Все футболисты благодарили меня за два отраженных пенальти, но особой радости не испытывал.

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Павел Исенко Ворскла Полтава Заря Луганск Владимир Бражко Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Верес Ровно
Источник Український футбол
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