Исенко стал 11-м голкипером, который парировал два пенальти в матче УПЛ
19-летний голкипер вписал свое имя в историю
В матче «Верес» – «Ворскла» (2:2) арбитр Юрий Иванов трижды ставил мяч на «точку» в штрафной площадке обеих команд. Албанский легионер бело-зеленых Таулянт Сефери не оплошал, оформив второй дубль в УПЛ и продлив свою голевую серию до 4-х игр.
А вот игроки красно-черных переиграть 19-летнего голкипера полтавчан не сумели. Павел Исенко стал 11-м вратарем в истории чемпионатов Украины, сумевшим парировать два пенальти в матче. На 90+3-й минуте он отразил удар Дмитрия Клеца, для которого это вообще был первый промах с «точки» (ранее 3 гола из 3-х), а на 90+4-й - Семена Вовченко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, парировавшие два пенальти в матче в чемпионатах Украины
|
Дата
|
Вратарь
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
17.06.1992
|
Игорь ШУХОВЦЕВ
|
Одесса
|
Металлист (г)
|
2:0
|
28.03.1993
|
Олег СУСЛОВ
|
Черноморец
|
Торпедо (г)
|
1:0
|
03.04.1994
|
Валерий ВОРОБЬЕВ
|
Кривбасс
|
Динамо (г)
|
0:3
|
20.05.1995
|
Георгий БАБУАДЗЕ
|
Темп
|
Металлург З (г)
|
0:2
|
17.06.1999
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Звезда
|
Металлург Д (г)
|
0:1
|
11.06.2002
|
Андрей ГЛУЩЕНКО
|
Металлург З
|
Металлург Д (г)
|
1:3
|
06.05.2007
|
Рустам ХУДЖАМОВ
|
Харьков
|
Шахтер (г)
|
2:1
|
25.10.2008
|
Александр БАНДУРА
|
Таврия
|
Динамо (д)
|
1:3
|
27.11.2010
|
Игорь ЛИТОВКА
|
Севастополь
|
Динамо (г)
|
0:2
|
04.03.2020
|
Богдан САРНАВСКИЙ
|
Львов
|
Заря (д)
|
0:2
|
21.08.2020
|
Евгений ВОЛЫНЕЦ
|
Колос
|
Шахтер (г)
|
1:3
|
12.03.2023
|
Павел ИСЕНКО
|
Ворскла
|
Верес (г)
|
2:2
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