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Украина. Премьер лига
12 марта 2023, 21:13 | Обновлено 12 марта 2023, 21:21
1118
0

Исенко стал 11-м голкипером, который парировал два пенальти в матче УПЛ

19-летний голкипер вписал свое имя в историю

12 марта 2023, 21:13 | Обновлено 12 марта 2023, 21:21
1118
0
Исенко стал 11-м голкипером, который парировал два пенальти в матче УПЛ
ФК Ворскла. Павел Исенко

В матче «Верес» – «Ворскла» (2:2) арбитр Юрий Иванов трижды ставил мяч на «точку» в штрафной площадке обеих команд. Албанский легионер бело-зеленых Таулянт Сефери не оплошал, оформив второй дубль в УПЛ и продлив свою голевую серию до 4-х игр.

А вот игроки красно-черных переиграть 19-летнего голкипера полтавчан не сумели. Павел Исенко стал 11-м вратарем в истории чемпионатов Украины, сумевшим парировать два пенальти в матче. На 90+3-й минуте он отразил удар Дмитрия Клеца, для которого это вообще был первый промах с «точки» (ранее 3 гола из 3-х), а на 90+4-й - Семена Вовченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие два пенальти в матче в чемпионатах Украины

Дата

Вратарь

Клуб

Соперник

Счет

17.06.1992

Игорь ШУХОВЦЕВ

Одесса

Металлист (г)

2:0

28.03.1993

Олег СУСЛОВ

Черноморец

Торпедо (г)

1:0

03.04.1994

Валерий ВОРОБЬЕВ

Кривбасс

Динамо (г)

0:3

20.05.1995

Георгий БАБУАДЗЕ

Темп

Металлург З (г)

0:2

17.06.1999

Андрей ГЛУЩЕНКО

Звезда

Металлург Д (г)

0:1

11.06.2002

Андрей ГЛУЩЕНКО

Металлург З

Металлург Д (г)

1:3

06.05.2007

Рустам ХУДЖАМОВ

Харьков

Шахтер (г)

2:1

25.10.2008

Александр БАНДУРА

Таврия

Динамо (д)

1:3

27.11.2010

Игорь ЛИТОВКА

Севастополь

Динамо (г)

0:2

04.03.2020

Богдан САРНАВСКИЙ

Львов

Заря (д)

0:2

21.08.2020

Евгений ВОЛЫНЕЦ

Колос

Шахтер (г)

1:3

12.03.2023

Павел ИСЕНКО

Ворскла

Верес (г)

2:2

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Источник Sport.ua
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