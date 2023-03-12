Исенко стал 11-м голкипером, который парировал два пенальти в матче УПЛ

В матче «Верес» – «Ворскла» (2:2) арбитр Юрий Иванов трижды ставил мяч на «точку» в штрафной площадке обеих команд. Албанский легионер бело-зеленых Таулянт Сефери не оплошал, оформив второй дубль в УПЛ и продлив свою голевую серию до 4-х игр.

А вот игроки красно-черных переиграть 19-летнего голкипера полтавчан не сумели. Павел Исенко стал 11-м вратарем в истории чемпионатов Украины, сумевшим парировать два пенальти в матче. На 90+3-й минуте он отразил удар Дмитрия Клеца, для которого это вообще был первый промах с «точки» (ранее 3 гола из 3-х), а на 90+4-й - Семена Вовченко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, парировавшие два пенальти в матче в чемпионатах Украины