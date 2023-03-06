Полузащитник «Зари» Владимир Бражко отметился скандальным эпизодом в поединке 16-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:2).

Луганская команда совершила камбэк со счета 0:2, а Бражко реализовал пенальти на 90+4 минуте и принес партнерам победу.

Бражко после реализованного пенальти подбежал к вратарю соперника Павлу Исенко и крикнул: «Что там, где давление? Где давление? Что там, бл**ь?»

Партнеры по «Заре», поздравляя Владимира с голом, увели его от продолжения скандала: «Брага, успокойся».

ВИДЕО. Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти