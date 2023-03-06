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  4. Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти
Украина. Премьер лига
06 марта 2023, 21:00 | Обновлено 06 марта 2023, 21:39
734
3

Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти

Луганская команда совершила камбэк со счета 0:2, а Бражко реализовал пенальти

06 марта 2023, 21:00 | Обновлено 06 марта 2023, 21:39
734
3
Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти
ФК Заря Луганск. Владимир Бражко

Полузащитник «Зари» Владимир Бражко отметился скандальным эпизодом в поединке 16-го тура УПЛ против «Ворсклы» (3:2).

Луганская команда совершила камбэк со счета 0:2, а Бражко реализовал пенальти на 90+4 минуте и принес партнерам победу.

Бражко после реализованного пенальти подбежал к вратарю соперника Павлу Исенко и крикнул: «Что там, где давление? Где давление? Что там, бл**ь?»

Партнеры по «Заре», поздравляя Владимира с голом, увели его от продолжения скандала: «Брага, успокойся».

ВИДЕО. Что там, где давление? Игрок Зари наехал на вратаря Ворсклы после пенальти

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Источник Территория Зари
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Комментарии 3
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avk2307
Может не по теме, но имея таких игроков как Бражко и Михайленко Динамо играет практически без замен с Сидорчуком, который очень часто в последнее время тупит.
Чего они хоть одного из них не вернули из аренды?
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+1
Olex68
судью надо наказать . Обязан был за такое поведение дать Бражко карточку . 
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+1
Spaceman
Ну і про що ця статєйка? Дурня якась..
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0
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