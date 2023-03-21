Источник: Дешам выбрал нового капитана сборной Франции

Новым капитаном сборной Франции станет нападающий Килиан Мбаппе.

По данным источника, такое решение в отношении 24-летнего игрока атаки принял главный тренер французской команды Дидье Дешам.

Предыдущим капитаном сборной Франции был голкипер Уго Льорис. Он после ЧМ-2022 в Катаре объявил о завершении своей международной арены.

Впервые вывести партнеров на игру с капитанской повязкой Мбаппе сможет 24 марта. Французы в этот день сыграют с Нидерландами в стартовом поединке отбора на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Дешам назвал нового основного вратаря сборной Франции.