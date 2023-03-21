Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Дешам выбрал нового капитана сборной Франции
Франция
21 марта 2023, 02:30 |
93
0

Источник: Дешам выбрал нового капитана сборной Франции

Наставник вице-чемпионов мира определил вожака команды

21 марта 2023, 02:30 |
93
0
Источник: Дешам выбрал нового капитана сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Новым капитаном сборной Франции станет нападающий Килиан Мбаппе.

По данным источника, такое решение в отношении 24-летнего игрока атаки принял главный тренер французской команды Дидье Дешам.

Предыдущим капитаном сборной Франции был голкипер Уго Льорис. Он после ЧМ-2022 в Катаре объявил о завершении своей международной арены.

Впервые вывести партнеров на игру с капитанской повязкой Мбаппе сможет 24 марта. Французы в этот день сыграют с Нидерландами в стартовом поединке отбора на Евро-2024.

Ранее сообщалось, что Дешам назвал нового основного вратаря сборной Франции.

По теме:
Дешам назвал нового основного вратаря сборной Франции
Золотой мяч-2023. Предварительным фаворитом считается Месси
ВИДЕО. ПСЖ с Месси и Мбаппе уступил Ренну, Соболь отыграл 10 минут с Осером
сборная Франции по футболу Дидье Дешам Килиан Мбаппе Уго Льорис
Источник L'Equipe
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
Теннис | 20 марта 2023, 14:57 29
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»
ФТУ: «Решение НОК станет санкцией не против агрессоров, а против украинцев»

Федерация тенниса Украины выступила с обращением

Источник: Евгений Селезнев завершил карьеру. Названа дата прощального матча
Футбол | 20 марта 2023, 18:25 10
Источник: Евгений Селезнев завершил карьеру. Названа дата прощального матча
Источник: Евгений Селезнев завершил карьеру. Названа дата прощального матча

Один из лучших бомбардиров УПЛ повесил бутсы на гвоздь в возрасте 37 лет

Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Бокс | 20.03.2023, 07:16
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Не до смеха. WBA установила крайний срок для согласования боя Усик – Фьюри
Источник: Тоттенхэм уволит Конте на этой неделе
Футбол | 20.03.2023, 23:13
Источник: Тоттенхэм уволит Конте на этой неделе
Источник: Тоттенхэм уволит Конте на этой неделе
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Бокс | 20.03.2023, 09:15
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
20.03.2023, 01:00 2
Биатлон
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
Барселона – Реал – 2:1. Драматичная развязка. Видео голов и обзор матча
20.03.2023, 00:40 1
Футбол
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
Проклятие Сдробиша, или Почему Луческу не время уходить в отставку
19.03.2023, 18:36 51
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
19.03.2023, 12:19
Бокс
Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике
Гвоздик узнал имя следующего соперника, с которым сразится в Мексике
20.03.2023, 10:40 1
Бокс
Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной
Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной
20.03.2023, 17:39 8
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
ОФИЦИАЛЬНО. Будивельник снялся с Балканской лиги. Названа причина
20.03.2023, 19:03
Баскетбол
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
ВИДЕО. Зинченко из окна авто вместе с фанатами праздновал победу Арсенала
20.03.2023, 10:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности