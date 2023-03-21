Источник: Дешам выбрал нового капитана сборной Франции
Наставник вице-чемпионов мира определил вожака команды
Новым капитаном сборной Франции станет нападающий Килиан Мбаппе.
По данным источника, такое решение в отношении 24-летнего игрока атаки принял главный тренер французской команды Дидье Дешам.
Предыдущим капитаном сборной Франции был голкипер Уго Льорис. Он после ЧМ-2022 в Катаре объявил о завершении своей международной арены.
Впервые вывести партнеров на игру с капитанской повязкой Мбаппе сможет 24 марта. Французы в этот день сыграют с Нидерландами в стартовом поединке отбора на Евро-2024.
Ранее сообщалось, что Дешам назвал нового основного вратаря сборной Франции.
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