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Чемпионат Европы
20 марта 2023, 22:30 |
1667
0

Дешам назвал нового основного вратаря сборной Франции

Ставка сделана на Майка Меньяна

20 марта 2023, 22:30 |
1667
0
Дешам назвал нового основного вратаря сборной Франции
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о том, кто станет основным вратарем команды после завершения карьеры в сборной Уго Льориса:

«Позиция первого номера – для Меньяна. У меня также будут консультации на этот счет. Иерархия в составе важна».

Меньян дебютировал за сборную Франции в 2020 году и на данный момент провел за команду лишь 5 матчей. ЧМ-2022 голкипер «Милана» пропустил из-за травмы.

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Дидье Дешам Майк Меньян сборная Франции по футболу
Источник RMC Sport
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