Чемпионат Европы20 марта 2023, 22:30 |
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Дешам назвал нового основного вратаря сборной Франции
Ставка сделана на Майка Меньяна
20 марта 2023, 22:30 |
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о том, кто станет основным вратарем команды после завершения карьеры в сборной Уго Льориса:
«Позиция первого номера – для Меньяна. У меня также будут консультации на этот счет. Иерархия в составе важна».
Меньян дебютировал за сборную Франции в 2020 году и на данный момент провел за команду лишь 5 матчей. ЧМ-2022 голкипер «Милана» пропустил из-за травмы.
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