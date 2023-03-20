Дешам назвал нового основного вратаря сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал о том, кто станет основным вратарем команды после завершения карьеры в сборной Уго Льориса:

«Позиция первого номера – для Меньяна. У меня также будут консультации на этот счет. Иерархия в составе важна».

Меньян дебютировал за сборную Франции в 2020 году и на данный момент провел за команду лишь 5 матчей. ЧМ-2022 голкипер «Милана» пропустил из-за травмы.