Камавинга в новой роли. Оглашен состав сборной Франции на матчи отбора Евро
Дидье Дешам определился с подопечными
Обнародована заявка сборной Франции на предстоящие матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который, как известно, состоится в Германии.
Подопечные Дидье Дешама проведут поединки со сборными Нидерландов и Ирландии, соответственно, 24 и 27 марта.
Любопытно, что 20-летний Эдуардо Камавинга из мадридского «Реала» внесен в заявку французской сборной как защитник, хотя номинально он полузащитник, а в обороне действует за клуб только в последнее время.
Состав сборной Франции
Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);
Защитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);
Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»);
Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).
📣 𝐋𝐞𝐬 𝟐𝟑 𝐁𝐥𝐞𝐮𝐬 𝐜𝐨𝐧𝐯𝐨𝐪𝐮𝐞́𝐬 !— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 16, 2023
La liste de 𝗗𝗶𝗱𝗶𝗲𝗿 𝗗𝗲𝘀𝗰𝗵𝗮𝗺𝗽𝘀 pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages 🫡🇫🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 15 марта стадию 1/8 финала успешно преодолели «Реал» и «Наполи»
Украинская биатлонистка – о планах на будущее