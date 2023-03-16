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Франция
16 марта 2023, 18:33 | Обновлено 16 марта 2023, 18:46
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0

Камавинга в новой роли. Оглашен состав сборной Франции на матчи отбора Евро

Дидье Дешам определился с подопечными

16 марта 2023, 18:33 | Обновлено 16 марта 2023, 18:46
295
0
Камавинга в новой роли. Оглашен состав сборной Франции на матчи отбора Евро
Getty Images/Global Images Ukraine

Обнародована заявка сборной Франции на предстоящие матче отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года, который, как известно, состоится в Германии.

Подопечные Дидье Дешама проведут поединки со сборными Нидерландов и Ирландии, соответственно, 24 и 27 марта.

Любопытно, что 20-летний Эдуардо Камавинга из мадридского «Реала» внесен в заявку французской сборной как защитник, хотя номинально он полузащитник, а в обороне действует за клуб только в последнее время.

Состав сборной Франции

Вратари: Альфонс Ареоля («Вест Хэм»), Майк Меньян («Милан»), Брис Самба («Ланс»);

Защитники: Эдуардо Камавинга («Реал»), Уэсли Фофана («Челси»), Тео Эрнандес («Милан»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Бенжамен Павар («Бавария»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайо Упамекано («Бавария»);

Полузащитники: Юссуф Фофана («Монако»), Адриен Рабьо («Ювентус»), Орельен Тчуамени («Реал»), Кефрен Тюрам («Ницца»), Жордан Верету («Марсель»);

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Мусса Диаби («Байер»), Оливье Жиру («Милан»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Рандаль Коло-Муани («Айнтрахт»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Маркус Тюрам («Боруссия» Менхенгладбах).

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Дидье Дешам Эдуардо Камавинга сборная Франции по футболу Евро-2024
Источник Twitter
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