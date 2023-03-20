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20 марта 2023, 18:12 | Обновлено 20 марта 2023, 18:50
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Португалия опять может заиграть бразильца, являвшегося ноунеймом на родине

Галено пойдет по стопам Пепе, Деку, Матеуса Нунеса и Отавио?

20 марта 2023, 18:12 | Обновлено 20 марта 2023, 18:50
1049
0
Португалия опять может заиграть бразильца, являвшегося ноунеймом на родине
Getty Images/Global Images Ukraine. Галено

В ближайшее время в национальной сборной Португалии может появиться очередной натурализованный бразилец, который оказался невостребованным и должным образом не оцененным на своей родине. После легендарного Пепе, который провел за «европейских бразильцев» 131 поединок, выигрывал Евро-2016 и Лигу наций-2019, а также Деку, Матеуса Нунеса и Отавио, список новоиспеченных игроков сборной Португалии из когорты южноамериканцев вскоре может пополнить Вендерсон Родригеш ду Насименту Галено, который более известен просто как Галено.

25-летний вингер в текущем сезоне неожиданно превратился в настоящего лидера атак «Порту», и имеет прекрасную статистику. По состоянию на текущий момент, Галено с 8 забитыми мячами в португальской Примейре является вторым в списке лучших голеадоров «драконов» после 30-летнего иранского форварда Мехди Тареми. И это при том, что розыгрыш чемпионата еще далеко не закончен, а в минувшем сезоне на счету этнического бразильца было только 4 гола.

Благодаря уверенным выступлениям за «Порту», а также полученному португальскому гражданству, Галено уже попал «на карандаш» главному тренеру «команды избранных» 49-летнему Роберто Мартинесу, который до этого шесть лет карьеры отдал работе со сборной Бельгии. Однако пока испанский специалист предпочел не вызывать Галено на ближайшие матчи в рамках старта квалификационной кампании на Евро-2024 против сборных Лихтенштейна и Люксембурга.

Это дает шанс чиновникам Бразильской конфедерации футбола вовремя подсуетиться и попробовать заиграть Галено за «селесао». Проблема в том, что вингер на родине являлся тотальным ноунеймом, и не имеет опыт выступлений за юношеские или молодежную сборные Бразилии.

Профессиональные выступления в футболе Галено начал с 18 лет в команде «Триндади», представляющей одноименный муниципалитет в Бразилии. Там юный вингер сыграл всего несколько поединков в рамках Лиги Гояно (чемпионат штата Гояс по футболу), после чего перешел в «Гремио Анаполис», откуда уже через полгода на правах аренды переехал в Португалию.

Примечательно, что в «Триндади» и «Гремио Анаполис» талант Галено высмотрели скауты «Порту», благодаря чему летом 2016 года «драконы» стали первым европейским клубом в карьере бразильца. Что правда, хавбек не смог пробиться в первую команду, и премьерный сезон в Европе отыграл за «Порту Б», где с ходу стал одним из лидеров команды, отличившись 10 забитыми мячами и 6 результативными передачами в 37 матчах португальской Сегунды.

Летом 2017 года «Порту» принял решение выкупить контракт Галено, на что потребовалось 1,5 миллиона евро. В сезоне-2017/18 вингеру даже было позволено сыграть 2 матча за первую команду «драконов» в Примейре, но, проведя на поле суммарно лишь 24 минуты, бразильцу так и не удалось отличиться результативными действиями. В основном Галено продолжал играть за «Порту Б», а на вторую часть чемпионата был отдан в аренду «Портимоненсе», где также не особо и впечатлил (7 матчей и 2 ассиста в рамках Примейры).

Заговорить о себе Галено в Португалии заставил в сезоне-2018/19, когда он был арендован «Риу Аве». В рядах этой команды вингер провел 27 матчей в элитарном дивизионе португальского футбола, отличившись 5 забитыми мячами и 5 результативными передачами. После этого интерес к бразильцу проявила «Брага», и «оружейники» смогли согласовать с «Порту» полноценный трансфер Галено за 3,5 миллиона евро.

В четвертом по рангу клубе Португалии, как принято величать «Брагу» в самой стране и за ее пределами, Галено отыграл два с половиной сезона, являясь твердым игроком основного состава. В 115 матчах за «оружейников» бразилец забил 24 мяча и выполнил 25 результативных передач. В 2020 году вингер с «Брагой» стал обладателем Кубка португальской лиги, а спустя год выиграл еще и Кубок Португалии.

Ключевой разворот в карьере Галено настал в начале минувшего года. 31 января 2022-го, буквально за несколько часов до закрытия трансферного окна в Португалии, о возвращении вингера объявил «Порту». «Драконам» сделка обошлась в 9 миллионов евро, и по ее условиям Галено будет выступать за команду в течение ближайших 4,5 лет, а клаусула в договоре составляет 50 миллионов евро.

Оказавшись вновь в «Порту», Галено не смог сразу же стать важным игроком первой команды. Он считался футболистом ротации, проведя 303 минуты в 12 матчах второй половины Примейры-2021/22, и отличившись 1 забитым мячом за «драконов». Казалось бы, «Порту» во второй раз поверивший в способности хавбека, опять рискует ошибиться, но на этот раз футболист доказал, что еще в 2016-м его не зря пригласили в этот клуб.

Getty Images/Global Images Ukraine. Галено

В конце 2021 года Галено подал прошение на получение португальского гражданства, так как прожил на территории страны необходимые для этого пять лет. Однако процедура натурализации обещала быть достаточно продолжительной, и была бы таковой, если б не случился трансфер в «Порту», и в дело не включились юристы и руководство «драконов».

«Порту» настоял, чтобы ходатайство Галено было рассмотрено в срочном порядке. Как сообщала пресса, запрос был подкреплен аргументами, которые представил на рассмотрение комиссии не только «Порту», но и Португальская футбольная федерация. В результате процедура действительно была сокращена, и уже в марте минувшего года Галено официально стал гражданином Португалии, получив право быть вызванным в национальную сборную этой страны.

В октябре 2022 года «Порту» улучшил условия личного контракта Галено, договорившись с вингером о продлении срока контракта на один год – до июля 2027-го.

Успешные выступления этнического бразильца с португальским паспортом привели к тому, что эксперты Transfermarkt только за последний год практически вдвое повысили оценочную стоимость Галено – с 12 до 20 миллионов евро. На сегодня вингер является пятым по этому компоненту активом «драконов» вслед за Диогу Коштой (45 млн евро), Отавио (30 млн евро), Пепе (22 млн евро) и Эванилсоном (22 млн евро). И есть основания полагать, что с каждым днем трансферная стоимость Галено будет все расти и расти, ведь даже в Лиге чемпионов оппонентам пока не очень удается сдерживать натурализованного португальца. Некоторые игроки даже прибегают к откровенно запрещенным приемам – стягиванию трусов с Галено.

Поэтому будет крайне интересно наблюдать, за какую национальную сборную – Бразилии или Португалии – Галено все-таки будет выступать в будущем. Пока сам футболист, кажется, и сам не слишком-то определился в этом вопросе, ведь несколько дней назад на пресс-конференции ушел от прямого ответа: «Я сосредоточен на ближайшей игре, не хочу об этом [вызове в сборную Португалии или Бразилии] думать. У меня будут другие возможности поразмыслить и поговорить об этом».

Собственно, когда Галено все-таки определится с международной карьерой, повод еще раз поразмышлять и поговорить о нем, возможно, представится и нам с вами…

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статьи эксклюзив сборная Португалии по футболу Вендерсон Галено Порту Брага сборная Бразилии по футболу
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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