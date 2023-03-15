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Лига чемпионов
15 марта 2023, 04:45 | Обновлено 15 марта 2023, 04:56
104
0

ВИДЕО. Человек-герой или человек-мем? Игрок Интера снял шорты с соперника

Дензел Дюмфрис своеобразно остановил Вендерсона Галено

15 марта 2023, 04:45 | Обновлено 15 марта 2023, 04:56
104
0
ВИДЕО. Человек-герой или человек-мем? Игрок Интера снял шорты с соперника
Getty Images/Global Images Ukraine. Дензел Дюмфрис и Вендерсон Галено

Во вторник, 14 марта, состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Порту» и «Интером». Игра завершилась со счетом 0:0. Первый поединок, который состоялся в Италии, остался за «нерадзурри» – 1:0. По итогам двух встреч в 1/4 финала ЛЧ прошел «Интер».

В одном из эпизодов защитник итальянской команды Дензел Дюмфрис своеобразно остановил нападающего «Порту» Вендерсона Галено. Во время единоборства Дензел начал падать на газон и потянул за собой шорты Галено, которые покинули предназначенное для них место.

Однако Дюмфрис запомнился не только этим. Последние 15 минут поединка «Порту» прессовал «Интер». Уже в компенсированное время хозяева могли вырвать победу, но Дюмфрис вынес мяч буквально с линии собственных ворот после удара Маркано, а через мгновение Онана перевел в штангу удар Тереми. Далее, к слову, игрок португальской команды попал еще и в перекладину.

ВИДЕО. Человек-герой или человек-мем? Игрок Интера снял шорты с соперника

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Дензел Дюмфрис Вендерсон Галено видео Порту Интер Милан Порту - Интер Лига чемпионов курьезы
Источник Sport.ua
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