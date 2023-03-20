Журналист: спарринг Украины с Брентфордом будет проведен в открытом формате

Сборная Украины в преддверии старта в отборочном турнире Евро-2024 проведет товарищескую игру с английским клубом «Брентфорд». Она запланирована на 23 марта.

Журналист Игорь Бурбас уверен, что матч состоится не днем на клубной базе «Брентфорда», а ближе к вечеру на его клубном стадионе, трибуны которого могут вместить примерно 2 500 болельщиков. Фанаты получат доступ на игру.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сегодня, 20 марта, отправилась в Англию, где будет готовиться к стартовому матчу отбора на чемпионат Европы 2024 года против команды Англии (26 марта).