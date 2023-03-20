Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Журналист: спарринг Украины с Брентфордом будет проведен в открытом формате
Сборная УКРАИНЫ
20 марта 2023, 16:18 | Обновлено 20 марта 2023, 16:26
1013
1

Журналист: спарринг Украины с Брентфордом будет проведен в открытом формате

Подопечные Руслана Ротаня проведут поединок 23 марта

20 марта 2023, 16:18 | Обновлено 20 марта 2023, 16:26
1013
1
Журналист: спарринг Украины с Брентфордом будет проведен в открытом формате
УАФ

Сборная Украины в преддверии старта в отборочном турнире Евро-2024 проведет товарищескую игру с английским клубом «Брентфорд». Она запланирована на 23 марта.

Журналист Игорь Бурбас уверен, что матч состоится не днем на клубной базе «Брентфорда», а ближе к вечеру на его клубном стадионе, трибуны которого могут вместить примерно 2 500 болельщиков. Фанаты получат доступ на игру.

Ранее сообщалось, что сборная Украины сегодня, 20 марта, отправилась в Англию, где будет готовиться к стартовому матчу отбора на чемпионат Европы 2024 года против команды Англии (26 марта).

По теме:
Судаков про тренера сборной Украины: «Кто, если не Ротань?»
Не только Рэшфорд. Англия внесла две замены в заявку перед игрой с Украиной
Сборная Англии не сможет рассчитывать на Рэшфорда в игре с Украиной
сборная Украины по футболу Руслан Ротань Брентфорд товарищеские матчи
Источник Telegram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Против рашистов. Финляндия отменила турнир в знак протеста в адрес FIE
Другие виды | 20 марта 2023, 15:37 9
Против рашистов. Финляндия отменила турнир в знак протеста в адрес FIE
Против рашистов. Финляндия отменила турнир в знак протеста в адрес FIE

Финны не согласны с решение Международной федерации

Фантастический Цыганков: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Футбол | 20 марта 2023, 16:54 1
Фантастический Цыганков: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Фантастический Цыганков: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах

Блогер Sport.ua – о выступлении украинцев в европейских топ-чемпионатах

Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Бокс | 20.03.2023, 09:15
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
Промоутер Фьюри анонсировал важные новости по бою с Усиком
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
Футбол | 19.03.2023, 18:05
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. Рух прекратил сотрудничество с главным тренером
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 20.03.2023, 01:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Springfield
Но трансляции на фанатов Украины не будет.  Может у Брентфорда в Ютубе?)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
19.03.2023, 13:10 6
Бокс
Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
Дубль Цыганкова, фарт для Миколенко, шедевр Роналду, Луческу – аут?
19.03.2023, 06:30
Футбол
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
Чемпионская гонка окончена? Барселона снова выиграла Эль Классико
19.03.2023, 23:59 14
Футбол
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
19.03.2023, 12:19
Бокс
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
18.03.2023, 17:25 54
Футбол
Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью
Цыганков спас Жирону. Украинец оформил дубль, команда сыграла вничью
18.03.2023, 19:11 29
Футбол
Эдди ХИРН: «Когда говорят, что часики тикают – это плохой знак»
Эдди ХИРН: «Когда говорят, что часики тикают – это плохой знак»
19.03.2023, 14:54 2
Бокс
Часы тикают, установлен дедлайн. Усик отправил документы на подпись Фьюри
Часы тикают, установлен дедлайн. Усик отправил документы на подпись Фьюри
18.03.2023, 23:10 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности