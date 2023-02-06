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Сборная УКРАИНЫ
06 февраля 2023, 21:10 | Обновлено 06 февраля 2023, 21:23
1153
2

Сборная Украины проведет спарринг с клубом АПЛ, в котором играет украинец

«Брентфорд» с Ярмолюком проведет товарищеский матч против сборной Украины

06 февраля 2023, 21:10 | Обновлено 06 февраля 2023, 21:23
1153
2
Сборная Украины проведет спарринг с клубом АПЛ, в котором играет украинец
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с английским клубом «Брентфордом», в котором играет Егор Ярмолюк.

Как сообщает журналист Виктор Вацко, о спарринге договорился бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков. У украинского специалиста отличные отношения с наставником английской команды Томасом Франком. Петраков посещал Брентфорд в августе 2022 года.

Контрольный поединок состоится за 3 дня до старта сборной Украины в отборе к Евро-2024 – 23 марта. Национальная команда Украины встретится с Англией на «Уэмбли» 26 марта.

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Егор Ярмолюк Брентфорд сборная Украины по футболу Евро-2024 товарищеские матчи Александр Петраков Виктор Вацко Томас Франк
Источник Вацко Live
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Комментарии 2
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Андрій Літепло
А було б кумедно програти їм за три дні до гри з їх збірною )))
пс.мій прогноз Україна 3-0 Брентфорд
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+1
Zanregent
а смысл?
Ответить
0
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