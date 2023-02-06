Сборная Украины проведет спарринг с клубом АПЛ, в котором играет украинец
«Брентфорд» с Ярмолюком проведет товарищеский матч против сборной Украины
Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с английским клубом «Брентфордом», в котором играет Егор Ярмолюк.
Как сообщает журналист Виктор Вацко, о спарринге договорился бывший главный тренер сборной Украины Александр Петраков. У украинского специалиста отличные отношения с наставником английской команды Томасом Франком. Петраков посещал Брентфорд в августе 2022 года.
Контрольный поединок состоится за 3 дня до старта сборной Украины в отборе к Евро-2024 – 23 марта. Национальная команда Украины встретится с Англией на «Уэмбли» 26 марта.
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