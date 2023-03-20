Сборная Украины отправилась в Лондон

Сборная Украины, руководимая Русланом Ротанем, улетела в Лондон. Там она проведет непосредственную подготовку к стартовой игре в квалификации чемпионата Европы 2024 года против команды Англии.

Как известно, несколько дней тому назад стало известно, что из состава сборной Украины на матч с англичанами выведены защитник Ефим Конопля и вингер Александр Зубков, которые получили повреждения. Ротань дозаявил в команду правого защитника «Александрии» Дениса Мирошниченко.

Кроме этого, Ротань ранее вызвал из резервного списка голкипера «Александрии» Никиту Шевченко. Он заменил Дмитрия Ризныка. Получил вызов и защитник «Динамо» Киев Денис Попов.

В ходе английского этапа подготовки сборная Украины должна провести спарринг с клубом «Брентфорд».

Матч отбора Евро-2024 Англия – Украины запланирован на 26 марта. В группе С квалификации также играют команды Италии, Северной Македонии и Мальты.