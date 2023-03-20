Сборная Украины отправилась в Лондон
Подопечные Руслана Ротаня начали подготовку к старту в отборе на Евро-2024
Сборная Украины, руководимая Русланом Ротанем, улетела в Лондон. Там она проведет непосредственную подготовку к стартовой игре в квалификации чемпионата Европы 2024 года против команды Англии.
Как известно, несколько дней тому назад стало известно, что из состава сборной Украины на матч с англичанами выведены защитник Ефим Конопля и вингер Александр Зубков, которые получили повреждения. Ротань дозаявил в команду правого защитника «Александрии» Дениса Мирошниченко.
Кроме этого, Ротань ранее вызвал из резервного списка голкипера «Александрии» Никиту Шевченко. Он заменил Дмитрия Ризныка. Получил вызов и защитник «Динамо» Киев Денис Попов.
В ходе английского этапа подготовки сборная Украины должна провести спарринг с клубом «Брентфорд».
Матч отбора Евро-2024 Англия – Украины запланирован на 26 марта. В группе С квалификации также играют команды Италии, Северной Македонии и Мальты.
🇺🇦✈️🏴 pic.twitter.com/E4IBdJbqDs— Ukrainian Association of Football (@uafukraine) March 20, 2023
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Тобто з 20 до 27 березня - збірна буде жити в Англії. Це витрати на транспорт, на готелі, на харчування, на тренування, на оренду стадіону. Всі ці кошти підуть в економіку Англії та місцевому бізнесу.
Можливо на майбутнє є сенс проводити збори десь у Львові або Ужгороді? Щоб українська економіка та бізнес рухалися? Вони (економіка та бізнес) і так в надзвичайно важкому стані.
А потім за 2 дні до матчу літаком вже летіти безпосередньо на матч?