Олег ГОЛОДЮК: «Ничья – закономерный результат»

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал ничью с полтавской «Ворсклой» (0:0) в матче 18-го тура украинской Премьер-лиги.

– Мы, как и «Ворскла», настраивались сегодня на победу. По игре было видно, что обе команды хотели выиграть. Ничья. Где-то повторяю слова, которые я говорил после Черноморца: наверное, сегодня ничья закономерный результат. У нас были очень хорошие моменты, но мы их не использовали. У Полтавы тоже были свои моменты. Ничего, мы двигаемся дальше.

– После зимней паузы «Металлисту 1925» тяжело даются набранные очки, забитые голы. С чем это связано?

– Если бы я знал ответ на этот вопрос, то мы бы его решили. На первый план у нас пока выходят характер и самоотдача. И за это мы после каждой игры благодарим ребят, что они делают все возможное, что от них зависит на данный момент. Есть много факторов, влияющих на это. И травмы были, кто-то тяжело переносил тренировки на синтетике, а матчи на траве. Думаю, что пауза, которая сейчас будет в чемпионате, как раз нам в этот момент очень сильно подходит. Мы поработаем очень хорошо на тренировках, чтобы улучшить эти показатели.

– После возвращения на поле после воздушной тревоги команда заиграла гораздо активнее впереди. В чем причина? Как мотивировали игроков?

– Знаете, у нас такие футболисты, что их особо мотивировать не нужно. Просто они прислушивались к нашим словам и поняли, что очень непонятная ситуация с перерывом. Мы им говорили, что будет шанс забить в эти 15 минут 100%. Надо этим воспользоваться. Отлично сыграли после тревоги. Но, к сожалению, не использовали свой момент.

– Двухнедельная пауза в чемпионате, которая ожидает команду, она в плюс или в минус для «Металлиста 1925» перед поединком с одним из лидеров, с «Днепром-1»?

– Если честно, мы пока не думаем об игре с «Днепром-1». Наша главная задача сейчас восстановить ребят. Потому что очень много повреждений. Они, возможно, жертвуя собой, не в той готовности, которой бы хотелось. Отдают все силы. Слава Богу, что у нас нет никаких травм. Сейчас нужно, чтобы все восстановились, и вся команда на одном уровне готовности подошла к матчу с «Днепром-1». На данный момент, это самое главное.

– Что с Ткачуком?

– Позавчера он уже провел первую тренировку с командой. Но, конечно, он пропустил, примерно, три недели и еще не был готов играть. Сейчас он со всеми возвращается в общую группу и со всеми будет готовиться к «Днепру-1».