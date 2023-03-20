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Чемпионат Европы
20 марта 2023, 04:47 | Обновлено 20 марта 2023, 04:56
108
0

Бабогло объяснил, почему после молодежки Ротаня выбрал сборную Молдовы

Защитник «Александрии» пояснил, что к сборной Украины не был близок

20 марта 2023, 04:47 | Обновлено 20 марта 2023, 04:56
108
0
Бабогло объяснил, почему после молодежки Ротаня выбрал сборную Молдовы
ФК Александрия. Владислав Бабогло

Защитник «Александрии» Владислав Бабогло подтвердил, что будет выступать за сборную Молдовы и пояснил причины своего решения:

«Да, все уже официально, это правда. Буду играть за национальную сборную Молдовы.

Мы поговорили с Русланом Ротанем. И не просто как с тренером, а, в первую очередь, как с человеком, чье мнение я уважаю.

Представители Федерации футбола Молдовы связались со мной, когда мы были на зимних сборах. После этого я уже пообщался с главным тренером, вице-президентом федерации. Это все произошло буквально этой зимой, на последнем сборе.

Были ли разговоры, чтобы заиграть за сборную Украины? Нет, никаких разговоров не было. Я выступал только за молодежную сборную Украины, а к национальной я близок не был».

Владислав Бабогло провел 8 поединков за сборную Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.

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Источник FanDay
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