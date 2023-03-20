Бабогло объяснил, почему после молодежки Ротаня выбрал сборную Молдовы
Защитник «Александрии» пояснил, что к сборной Украины не был близок
Защитник «Александрии» Владислав Бабогло подтвердил, что будет выступать за сборную Молдовы и пояснил причины своего решения:
«Да, все уже официально, это правда. Буду играть за национальную сборную Молдовы.
Мы поговорили с Русланом Ротанем. И не просто как с тренером, а, в первую очередь, как с человеком, чье мнение я уважаю.
Представители Федерации футбола Молдовы связались со мной, когда мы были на зимних сборах. После этого я уже пообщался с главным тренером, вице-президентом федерации. Это все произошло буквально этой зимой, на последнем сборе.
Были ли разговоры, чтобы заиграть за сборную Украины? Нет, никаких разговоров не было. Я выступал только за молодежную сборную Украины, а к национальной я близок не был».
Владислав Бабогло провел 8 поединков за сборную Украины U-21 под руководством Руслана Ротаня.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Канониры» разгромили «орлов» со счетом 4:1
Наставник «Шахтера» ответил на вопросы журналистов после победы над «Рухом»