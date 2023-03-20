30 марта президента Ворсклы могут экстрадировать из Франции в Украину

Суд французского городка Шамбери провел заседание по экстрадиции бизнесмена и бывшего депутата, президента полтавской «Ворсклы» Константина Жеваго из Франции в Украину.

Заседание, которое длилось около двух часов, началось с вопроса к Константину Жеваго – соглашается ли он на экстрадицию? На что он ответил отрицательно. В суд он пришел с тремя своими парижскими адвокатами, заявившими, что Украина не может гарантировать проведение справедливого судебного процесса в условиях военного положения, а также не в состоянии обеспечить безопасность Константина Жеваго в то время, когда вся территория страны находится под регулярными бомбардировками российской армии.

Прокурор Ришар Пален заявил, что не видит ни одного мотива в отказе от экстрадиции, ведь Украина уважает европейские законы и усовершенствует свое законодательство в этом направлении. Также прокурор отметил, что перед судом все равны независимо от их статуса, а заявления о политической мотивированности преследований Константина Жеваго – это попытка выделить это дело, а для этого нет никаких оснований. Кроме того, прокурор заявил, что не видит угрозы жизни Константина Жеваго, потому что основные военные события в Украине происходят на Донбассе, а на другой территории Украины, по мнению прокурора, риска нет.

Судья выслушала обе стороны и заявила, что решение будет объявлено 30 марта.

Константин Жеваго: «Я верю во французское правосудие. Моя команда адвокатов представила все наши аргументы, и теперь мы ожидаем решения. Если мы с ним не согласимся, будем подавать апелляцию, но, повторяю, я не сомневаюсь в справедливости французского суда».

Константина Жеваго задержали 27 декабря на горнолыжном курорте в Куршевеле по запросу украинских властей. Бывшего депутата Верховной Рады подозревают в растрате 113 млн долларов банка «Финансы и кредит», что нанесло ущерб его вкладчикам и интересам государств. Банк «Финансы и кредит» обанкротился в 2015 году.

На слушании 5 января суд во французском городке Шамбери согласился отпустить Константина Жеваго на свободу под залог в 1 миллион евро. Сейчас Константин Жеваго проживает в Париже без права покидать территорию Франции.