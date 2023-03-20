19.03.2023 21:45 – FT 0 : 1
Италия20 марта 2023, 00:23 | Обновлено 20 марта 2023, 00:24
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ВИДЕО. Центральный матч. Ювентус обыграл Интер благодаря голу Костича
Туринский клуб с 41 очком занимает 7-е место, учитывая штраф в 15 баллов
20 марта 2023, 00:23 | Обновлено 20 марта 2023, 00:24
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В центральном матче 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Интер» со счетом 1:0.
Единственный гол для туринцев на 23-й минуте забил Филип Костич.
«Ювентус» с 41 очком занимает 7-е место (учитывая штраф в 15 баллов). «Интер» с 50 очками замыкает топ-3.
Серия А. 27-й тур, 19 марта
Интер – Ювентус – 0:1
Гол: Костич, 23
Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Костич, 23 мин.
События матча
23’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус).
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