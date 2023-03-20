ВИДЕО. Центральный матч. Ювентус обыграл Интер благодаря голу Костича

В центральном матче 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Интер» со счетом 1:0.

Единственный гол для туринцев на 23-й минуте забил Филип Костич.

«Ювентус» с 41 очком занимает 7-е место (учитывая штраф в 15 баллов). «Интер» с 50 очками замыкает топ-3.

Серия А. 27-й тур, 19 марта

Интер – Ювентус – 0:1

Гол: Костич, 23

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Костич, 23 мин.