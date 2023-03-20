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Чемпионат Италии
Интер Милан
19.03.2023 21:45 – FT 0 : 1
Ювентус
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
20 марта 2023, 00:23 | Обновлено 20 марта 2023, 00:24
61
0

ВИДЕО. Центральный матч. Ювентус обыграл Интер благодаря голу Костича

Туринский клуб с 41 очком занимает 7-е место, учитывая штраф в 15 баллов

20 марта 2023, 00:23 | Обновлено 20 марта 2023, 00:24
61
0
ВИДЕО. Центральный матч. Ювентус обыграл Интер благодаря голу Костича
Getty Images/Global Images Ukraine

В центральном матче 27-го тура чемпионата Италии «Ювентус» на выезде обыграл «Интер» со счетом 1:0.

Единственный гол для туринцев на 23-й минуте забил Филип Костич.

«Ювентус» с 41 очком занимает 7-е место (учитывая штраф в 15 баллов). «Интер» с 50 очками замыкает топ-3.

Серия А. 27-й тур, 19 марта

Интер – Ювентус – 0:1

Гол: Костич, 23

Видео голов и обзор матча

ГОЛ! 0:1. Костич, 23 мин.

События матча

23’
ГОЛ ! Мяч забил Филип Костич (Ювентус).
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Ювентус Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Ювентус Филип Костич видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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