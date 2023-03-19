Интер Милан

В воскресенье, 19 марта, в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» состоится матч двадцать седьмого тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграют миланский «Интер» и туринский «Ювентус». Стартовый свисток арбитра Даниэле Киффи из Падуи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Интер



Миланский «Интер» уступил чемпионский титул на внутренней арене соседям по городу по итогам прошлого сезона, однако в этой кампании хотел нанести ответный удар с закономерным возвращением заветной награды. Однако ни один из фаворитов итальянского первенства не мог предположить, что «Наполи» Лучано Спаллетти будет настолько сильным, поэтому все уже мысленно смирились, что «золотые» медали через несколько месяцев перекочуют на юг страны. Открытым тем временем остается вопрос о представительстве Италии в Лиге чемпионов УЕФА на следующий сезон, а также судьба «маленького чемпионства» – второй строчки турнирной таблицы.

Ее на данный момент занимает именно команда Симоне Индзаги. «Змеи» все никак не могут выйти на стабильную полосу положительных результатов на длительной дистанции, поэтому их отрыв от преследователей выглядит совершенно незначительным – всего пять очков до шестого места. Не добавляет уверенности в силе нынешнего «Интера» и поражение в гостях у «Специи» в прошлые выходные (1:2), после которого «нерадзурри» отправились в гости к португальскому «Порту» ради ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. На «Драгау» хватило свести матч к ничьей (0:0), чтобы потом получить в соперники куда более сильного представителя этой страны – лиссабонскую «Бенфику». Но все эти баталии, как и кубковый матч против «Ювентуса», будут проходить уже после международной паузы, тогда как конкуренты могут обогнать уже в случае потенциальной неудачи.

Ювентус



Никто, кроме бывшего руководства туринского «Ювентуса» не виноват в том, что сейчас команда Массимилиано Аллегри не может досчитаться 15 очков в собственном активе, и постоянно при этом над ней висит дамоклов меч в виде еще более серьезных санкций. Наставник «зебр» во время послематчевых пресс-конференций может сколько угодно говорить, что его футболисты добыли 53, а не 38 очков, как это отображено в турнирной таблице. «Юве» мог бы занимать вторую строчку с таким количеством баллов, да еще и неплохим отрывом перед Derby d'Italia, но вместо этого отстает от «Аталанты» и соответствующего последнего места зоны еврокубков на семь пунктов.

Именно поэтому «бьянконери» сейчас активно воюют на три фронта, пытаясь обеспечить себе Лигу чемпионов на следующий футбольный год через победу в Лиге Европы. Или хотя бы пробиться в ту же Лигу Европы через победу в Кубке Италии, но и там футболистов Аллегри ожидает принципиальная двухматчевая дуэль против «Интера». К слову, по итогам жеребьевки «Юве» тоже будет играть против португальской команды в следующем месяце. И судя по успеху лиссабонского «Спортинга» в противостоянии против лондонского «Арсенала», апрель 2023 года запомнится фанатам команды надолго. Матчи против «Интера», «Лацио», «Сассуоло», «Наполи» и португальских «львов» рискуют опустошить коллектив перед финальным отрезком сезона. Поэтому победа нужна здесь и сейчас.

Ориентировочные составы



«Интер»: Онана – Ачерби, де Врей, Дармиан – Димарко, Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Думфрис – Лукаку, Мартинес.

«Ювентус»: Щесны – Ругани, Бремер, Данило – Костич, Рабио, Локателли, Фаджоли, Де Шильо – Ди Мария – Влахович.

Не сыграют: Бастони, Госенс, Дальберт, Шкриниар – Кайо, Ихаттарен, Алекс Сандро, Кин, Петерс, Погба, Бонуччи, Милик.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре хозяева поля будут ближе к успеху при результативном футболе. Нашей ставкой будет позиция – «Интер» не проиграет и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.35.

19 марта, воскресенье