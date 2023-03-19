Цуренко уверенно обыграла 31-летнюю американку в 1-м раунде отбора в Майами

Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) в первом раунде квалификации к турниру серии WTA 1000 в Майами (США) выиграла у Коко Вандевей (США, WTA 125) в двух сетах за 1 час и 16 минут.

WTA 1000 Майами. Хард. Квалификация

Леся Цуренко (Украина) – Коко Вандевей (США) – 6:3, 6:3

Для Леси это 3-я победа подряд над 31-летней Вандевей. Счет в личных встречах 3:1 в пользу украинки.

В финале отбора к основной сетки соревнований в Майами Цуренко сыграет с Хэрриет Дарт.