WTA19 марта 2023, 22:49 | Обновлено 19 марта 2023, 22:56
1164
2
Цуренко уверенно обыграла 31-летнюю американку в 1-м раунде отбора в Майами
Леся уверенно обыграла Коко Вандевей
19 марта 2023, 22:49 | Обновлено 19 марта 2023, 22:56
1164
2
Украинская теннисистка Леся Цуренко (WTA 95) в первом раунде квалификации к турниру серии WTA 1000 в Майами (США) выиграла у Коко Вандевей (США, WTA 125) в двух сетах за 1 час и 16 минут.
WTA 1000 Майами. Хард. Квалификация
Леся Цуренко (Украина) – Коко Вандевей (США) – 6:3, 6:3
Для Леси это 3-я победа подряд над 31-летней Вандевей. Счет в личных встречах 3:1 в пользу украинки.
В финале отбора к основной сетки соревнований в Майами Цуренко сыграет с Хэрриет Дарт.
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Комментарии 2
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молодець.нав'язала свою гру більш потужной суперниці та виграла!
Вітаю💪 Але, при всій повазі, визначення "розгромила" досить перебільшене. Це ж не 6:1 чи 6:2. Я б сказав, що впевнено перемогла
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