Италия19 марта 2023, 21:50 | Обновлено 19 марта 2023, 22:00
195
1
ВИДЕО. Гол Дзакканьи принес победу Лацио над Ромой в римском дерби
«Лацио» поднялся на третье место турнирной таблицы Серии А
19 марта 2023, 21:50 | Обновлено 19 марта 2023, 22:00
195
1
В матче 27-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Рому» со счетом 1:0.
Победный гол в римском дерби на 65-й минуте забил Маттиа Дзакканьи.
«Лацио» поднялся на 3-е место турнирной таблицы Серии А (52 очка). «Рома» имеет 47 балла и замыкает топ-5.
Серия А. 27-й тур, 19 марта
Лацио – Рома – 1:0
Гол: Дзакканьи, 65
Видеообзор матча
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
32’
Рожер Ибаньес (Рома) получает красную карточку.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 марта 2023, 20:04 30
Защитник донецкого «Шахтера» прокомментировал ситуацию с травмой и вызовом в сборную Украины
Футбол | 19 марта 2023, 19:11 23
Виктор отлично стартовал в Ла Лиге
Футбол | 19.03.2023, 18:05
Футбол | 18.03.2023, 22:52
Футбол | 19.03.2023, 20:35
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Рома потеряла отличный шанс заскочить в четверку вместо Милана. Дисквалификация Моуринье дает о себе знать, второй раз проиграли после победы над Юве.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.03.2023, 17:52 2
17.03.2023, 20:49 7
18.03.2023, 21:28 38
18.03.2023, 21:38 16
18.03.2023, 19:11 29
19.03.2023, 13:10 4
18.03.2023, 23:10 3
17.03.2023, 21:15 9