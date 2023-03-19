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Чемпионат Италии
Лацио
19.03.2023 19:00 – FT 1 : 0
Рома
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
19 марта 2023, 21:50 | Обновлено 19 марта 2023, 22:00
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1

ВИДЕО. Гол Дзакканьи принес победу Лацио над Ромой в римском дерби

«Лацио» поднялся на третье место турнирной таблицы Серии А

19 марта 2023, 21:50 | Обновлено 19 марта 2023, 22:00
195
1
ВИДЕО. Гол Дзакканьи принес победу Лацио над Ромой в римском дерби
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 27-го тура чемпионата Италии «Лацио» обыграл «Рому» со счетом 1:0.

Победный гол в римском дерби на 65-й минуте забил Маттиа Дзакканьи.

«Лацио» поднялся на 3-е место турнирной таблицы Серии А (52 очка). «Рома» имеет 47 балла и замыкает топ-5.

Серия А. 27-й тур, 19 марта

Лацио – Рома – 1:0

Гол: Дзакканьи, 65

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Дзакканьи (Лацио).
32’
Рожер Ибаньес (Рома) получает красную карточку.
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Лацио - Рома Лацио Рома Рим чемпионат Италии по футболу Серия A Маттиа Дзакканьи видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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