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19.03.2023 19:00 - : -
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19 марта 2023, 07:19 | Обновлено 19 марта 2023, 07:28
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0

Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Дерби делла Капитале пройдет без фаворита, но обещает быть напряженным

19 марта 2023, 07:19 | Обновлено 19 марта 2023, 07:28
56
0
Лацио – Рома. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 19 марта, в Риме на поле «Стадио Олимпико» состоится матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором отношения выяснят «Лацио» и «Рома». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Лацио

Римский «Лацио» в турнирной таблице Серии А занимает 3-е место. В 26-ти матчах команда набрала 49 очков (14 побед, 7 ничьих, 5 поражений). Актив «лациале» на 19-ть пунктов меньше, чем у «Наполи», который единолично лидирует. Зато подопечные Маурицио Сарри лишь один балл проигрывают «Интеру», идущему на второй позиции.

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В предыдущем туре «Лацио» на выезде поделил очки с «Болоньей» - 0:0. Таким результатов римляне прервали серию из трех победных поединков, когда поочередно смогли обыграть «Салернитану» (2:0 в гостях), «Сампдорию» (1:0 дома) и «Наполи» (1:0 на выезде). К слову, выиграв у неаполитанцев, «Лацио» нанес им лишь второе поражение в нынешнем чемпионате Италии.

Любопытно, что «Лацио» при своей высокой позиции в генеральной классификации Серии А по достижениям в родных стенах только шестой в лиге. В 13-ти домашних матчах сезона-2022/2023 команда Сарри набрала 24 очка – 7 побед, 3 ничьи, 3 поражения.

Рома

Римская «Рома» располагается на 5-й позиции в таблице итальянского чемпионата. У команды имеется в активе 47 очков после 26-ти сыгранных поединков (14 побед, 5 ничьих, 7 поражений). «Волки» на один балл отстают от «Милана», который идет четвертым – на лигочемпиновской позиции.

В матче Серии А недельной давности «Рома» проиграла. Она на своем поле выдала результативный поединок вместе с «Сассуоло», но капитулировала – 3:4. Вообще-то, в четырех последних турах подопечные Жозе Моуриньо чередуют неудачи с успехами. До фиаско в игре с «Сауссуоло» они обыграли дома со счетом 1:0 «Ювентус», а до этого проиграли на выезде «Кремонезе» (1:2) и имели победу над «Вероной» (1:0 на своем поле).

Если брать в расчет лишь достижения на выезде, то «Рома» в нынешней Серии А четвертая. Она в 13-ти гостевых встречах набрала 22 очка, добившись 6-ти побед и 4-х ничьих при трех поражениях. Впрочем, вот уже в трех подряд матчах на выезде «волки» не могут выиграть – 1 ничья и 2 поражения.

Ориентировочные составы

Лацио: Проведел – Марушич, Казале, Романьоли, Хюсай, Милинкович-Савич, Катальди,Луис Альберто, Педро, Дзакканьи, Андерсон.

Рома: Патрисиу – Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Залевськи, Кристанте, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Дибала, Абрахам.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящем поединке силы команд окажутся равными. Ко всему прочему, они не смогут порадовать большим количеством голов и ТБ 2,5 не сыграет. Нашей ставкой будет позиция – ничья.

19 марта, воскресенье

Лацио – Рома
Рим. «Стадио Олимпико». 19:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 1:1
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Источник Sport.ua
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