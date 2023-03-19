Четвертое Эль-Класико за сезон. Стартовые составы на матч Барселона – Реал

19 марта на «Камп Ноу» пройдет матч 26 тура чемпионата Испании по футболу, в котором каталонская «Барселона» встретится с мадридским «Реалом».

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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы на матч:

Барселона: Тер Штеген, Араухо, Кунде, Бальде, Кристенсен, Бускетс, Ф. де Йонг, Роберто, Рафинья, Левандовски, Гави.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Модрич, Камавинга, Винисиус, Бензема, Вальверде.

Отметим, что это будет четвертое Эль-Класико в сезоне 2022/23. В первом круге Ла Лиги победу одержал «Реал», а в финале Суперкубка Испании и в 1-м матче Кубка Испании викторию праздновала «Барселона».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал Мадрид».