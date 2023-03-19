Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Четвертое Эль-Класико за сезон. Стартовые составы на матч Барселона – Реал
Украина. Премьер лига
19 марта 2023, 21:03 |
892
0

Четвертое Эль-Класико за сезон. Стартовые составы на матч Барселона – Реал

Поединок состоится 19 марта в 22:00 по Киеву

19 марта 2023, 21:03 |
892
0
Четвертое Эль-Класико за сезон. Стартовые составы на матч Барселона – Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Хави и Карло Анчелотти

19 марта на «Камп Ноу» пройдет матч 26 тура чемпионата Испании по футболу, в котором каталонская «Барселона» встретится с мадридским «Реалом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Тренеры определили стартовые составы на матч:

Барселона: Тер Штеген, Араухо, Кунде, Бальде, Кристенсен, Бускетс, Ф. де Йонг, Роберто, Рафинья, Левандовски, Гави.

Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Модрич, Камавинга, Винисиус, Бензема, Вальверде.

Отметим, что это будет четвертое Эль-Класико в сезоне 2022/23. В первом круге Ла Лиги победу одержал «Реал», а в финале Суперкубка Испании и в 1-м матче Кубка Испании викторию праздновала «Барселона».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал Мадрид».

По теме:
Барселона – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Малиновский выйдет в основе Марселя на матч против Реймса
Жирона нашла сокровище. Испанские СМИ расхвалили Цыганкова
Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал стартовые составы чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Бокс | 19 марта 2023, 13:10 4
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»
Эгис КЛИМАС: «Фьюри не король, а просто цыган»

Менеджер Усика – о нежелании Тайсона драться с украинцем

ВИДЕО. Роналду забил супергол со штрафного! Аль-Наср одержал волевую победу
Футбол | 18 марта 2023, 21:38 16
ВИДЕО. Роналду забил супергол со штрафного! Аль-Наср одержал волевую победу
ВИДЕО. Роналду забил супергол со штрафного! Аль-Наср одержал волевую победу

«Аль-Наср» сократил отставание от лидера, клуба «Аль-Иттихад», до одного очка

Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлон | 19.03.2023, 17:00
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1. Победа команды Зинченко. Видео голов и обзор
Футбол | 19.03.2023, 19:40
Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1. Победа команды Зинченко. Видео голов и обзор
Арсенал – Кристал Пэлас – 4:1. Победа команды Зинченко. Видео голов и обзор
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
Футбол | 19.03.2023, 16:20
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
Конопля, исключенный из сборной из-за травмы, вышел на замену за Шахтер
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
Миколенко – талисман. Эвертон спасся против Челси на Стэмфорд Бридж
18.03.2023, 21:28 38
Футбол
Определились финалистки турнира в Индиан-Уэллсе
Определились финалистки турнира в Индиан-Уэллсе
18.03.2023, 04:33 19
Теннис
Сборная Украины досрочно завершила выступление на Кубке мира по биатлону
Сборная Украины досрочно завершила выступление на Кубке мира по биатлону
18.03.2023, 17:28
Биатлон
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
17.03.2023, 16:12 5
Футбол
ВИДЕО. Очень интересно. Мудрик отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов
ВИДЕО. Очень интересно. Мудрик отреагировал на жеребьевку Лиги чемпионов
17.03.2023, 21:15 9
Футбол
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
«Нашей вины нет, жаль украинцев». Соболенко прокомментировала отказ Цуренко
18.03.2023, 15:05 20
Теннис
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
17.03.2023, 20:49 7
Война
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
Карл ФРОЧ: «Усик боялся спугнуть Джошуа в бою с Чисорой»
19.03.2023, 12:19
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности