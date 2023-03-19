Четвертое Эль-Класико за сезон. Стартовые составы на матч Барселона – Реал
Поединок состоится 19 марта в 22:00 по Киеву
19 марта на «Камп Ноу» пройдет матч 26 тура чемпионата Испании по футболу, в котором каталонская «Барселона» встретится с мадридским «Реалом».
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Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.
Тренеры определили стартовые составы на матч:
Барселона: Тер Штеген, Араухо, Кунде, Бальде, Кристенсен, Бускетс, Ф. де Йонг, Роберто, Рафинья, Левандовски, Гави.
Реал: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо, Кроос, Модрич, Камавинга, Винисиус, Бензема, Вальверде.
Отметим, что это будет четвертое Эль-Класико в сезоне 2022/23. В первом круге Ла Лиги победу одержал «Реал», а в финале Суперкубка Испании и в 1-м матче Кубка Испании викторию праздновала «Барселона».
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал Мадрид».
✅ 𝐓𝐈𝐌𝐄 𝐄𝐒𝐂𝐀𝐋𝐀𝐃𝐎!— FC Barcelona (@fcbarcelona_br) March 19, 2023
⚽️ #ElClásico
👊 #ForçaBarça 🔵🔴 pic.twitter.com/AJ2xERE7HO
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @FCBarcelona_es! #ElClásico | @UnicajaBanco pic.twitter.com/u2MCkCJKkN— Real Madrid C.F. (@realmadrid) March 19, 2023
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