Леся Цуренко – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.

В первом раунде отбора украинка сразится с американкой Коко Вандевей (№125 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Бассольс Рибера – Зиданшек. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли три раза, украинка ведет 2:1.

Победительница в финале квалификации сразится с Кэти Свон (№156 WTA) или Хэрриет Дарт (№109 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА