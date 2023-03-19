Леся Цуренко – Коко Вандевей. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на турнире в Майами
19 марта украинская теннисистка Леся Цуренко (№95 WTA) начнет борьбу в квалификации турнира WTA 1000 в Майами.
В первом раунде отбора украинка сразится с американкой Коко Вандевей (№125 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Бассольс Рибера – Зиданшек. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли три раза, украинка ведет 2:1.
Победительница в финале квалификации сразится с Кэти Свон (№156 WTA) или Хэрриет Дарт (№109 WTA).
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