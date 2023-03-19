Украинские теннисисты стали призерами парного турнира в Хорватии

Украинские теннисисты Игорь Дудун и Артем Подорожний не смогли выиграть трофей в парном разряде на грунтовом турнире серии ITF M15 в городе Ровинь (Хорватия).

В финале соревнований украинский тандем уступил хорватской паре Лука Микрут / Стефан Попович в двух сетах.

ITF M15 Ровинь. Пары. Грунт. Финал

Лука Микрут (Хорватия) / Стефан Попович (Хорватия) – Игорь Дудун (Украина) / Артем Подоржний (Украина) – 6:3, 6:1

Игорь Дудун занимает 945-е место в парном рейтинге АТР, а Артем Подорожный – 1154-я ракетка мира в паре.

Отметим, что Игорь и Артем уже играли в 2023 году в финале соревнований. В январе они проиграли в матче за трофей на турнире в Кувейте.