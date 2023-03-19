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Испания
19 марта 2023, 22:00 | Обновлено 20 марта 2023, 03:33
8378
0

Барселона – Реал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 марта в 22:00 по Киеву

19 марта 2023, 22:00 | Обновлено 20 марта 2023, 03:33
8378
0
Барселона – Реал. Лунин – в резерве. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 марта на «Камп Ноу» пройдет матч 26 тура чемпионата Испании по футболу, в котором каталонская «Барселона» встретится с мадридским «Реалом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал Мадрид».

Барселона - Реал Мадрид
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Трансляция матча В эфире

Стартовые составы команд

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