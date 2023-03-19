19 марта на «Камп Ноу» пройдет матч 26 тура чемпионата Испании по футболу, в котором каталонская «Барселона» встретится с мадридским «Реалом».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал Мадрид».

Стартовые составы команд