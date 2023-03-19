Украинское дерби в Польше. Восстановление Коноплянки, Кочергин без голов

В субботу, 18 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Польши по футболу между клубами «Ракув» и «Краковия». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.

За обе команды в этом поединке сыграли украинские футболисты. 26-летний полузащитник Владислав Кочергин, который до этой игры забил в двух матчах подряд, отыграл 80 минут, после чего был заменен на Матеуша Вдовяка. Результативными действиями Владислав не отличился.

В составе «Краковию» на 60-й минуте появился 33-летний Евгений Коноплянка. Этот матч стал для него первым после полученной травмы. Евгений доиграл до конца матча, но помочь своей команде результативными действиями так и не смог.

Сейчас «Ракув» занимает первое место в таблице чемпионата Польши, имея в своем активе 61 очко после 25 игр. У «Краковия» 34 пунктов и 7-я позиция.

Чемпионат Польши по футболу. 25-й тур. 18 марта

Ракув – Краковия – 4:1

Голы: Гутковски, 38, Новак, 59, Лопес, 65, Цебуля, 84 – Ракочи, 16

Удаление: Атанасов, 90

Видеообзор матча: