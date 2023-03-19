Украинское дерби в Польше. Восстановление Коноплянки, Кочергин без голов
«Ракув» разгромил «Краковию» со счетом 4:1
В субботу, 18 марта, состоялся матч 25-го тура чемпионата Польши по футболу между клубами «Ракув» и «Краковия». Игра завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев поля.
За обе команды в этом поединке сыграли украинские футболисты. 26-летний полузащитник Владислав Кочергин, который до этой игры забил в двух матчах подряд, отыграл 80 минут, после чего был заменен на Матеуша Вдовяка. Результативными действиями Владислав не отличился.
В составе «Краковию» на 60-й минуте появился 33-летний Евгений Коноплянка. Этот матч стал для него первым после полученной травмы. Евгений доиграл до конца матча, но помочь своей команде результативными действиями так и не смог.
Сейчас «Ракув» занимает первое место в таблице чемпионата Польши, имея в своем активе 61 очко после 25 игр. У «Краковия» 34 пунктов и 7-я позиция.
Чемпионат Польши по футболу. 25-й тур. 18 марта
Ракув – Краковия – 4:1
Голы: Гутковски, 38, Новак, 59, Лопес, 65, Цебуля, 84 – Ракочи, 16
Удаление: Атанасов, 90
Видеообзор матча:
Grzmoty w Częstochowie! 💥💥💥— Raków Częstochowa 🏆🥈 (@Rakow1921) March 18, 2023
Zła seria przerwana, Cracovia pokonana! 😎
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90' ⏱️ #RCZCRA 4⃣:1⃣ pic.twitter.com/yUeE5e6Zdz
🔚 Niestety, przegrywamy w Częstochowie.— CRACOVIA (@MKSCracoviaSSA) March 18, 2023
____#RCZCRA pic.twitter.com/mxpyLl4knC
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