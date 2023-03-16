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  4. Коноплянка восстановился после травмы и приступил к тренировкам
Польша
16 марта 2023, 16:39 | Обновлено 16 марта 2023, 16:41
329
1

Коноплянка восстановился после травмы и приступил к тренировкам

Евгений может помочь сборной Украины

16 марта 2023, 16:39 | Обновлено 16 марта 2023, 16:41
329
1
Коноплянка восстановился после травмы и приступил к тренировкам
Getty Images/Global Images Ukraine. Евгений Коноплянка

33-летний украинский левый вингер «Краковии» Евгений Коноплянка восстановился после травмы и уже приступил к тренировкам. Об этом сообщил польский журналист Петр Слонка.

«Со вчерашнего дня Евгений Коноплянка тренируется с командой. Он прошел одну тяжелую и одну легкую тренировку. Сыграет ли он с «Ракувом» в субботу, зависит от сегодняшней тренировки», – сообщил журналист.

Отметим, что Евгений Коноплянка вызван Русланом Ротанем на матч квалификации Евро-2024 против Англии. Матч состоится 26 марта на «Уэмбли», начало в 19:00 по Киеву.

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Источник Twitter
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DK1961
Значит к куму приедет. Пляшка готова, вечером посидят. А игра вообще тут ни при чем...
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