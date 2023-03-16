Коноплянка восстановился после травмы и приступил к тренировкам

33-летний украинский левый вингер «Краковии» Евгений Коноплянка восстановился после травмы и уже приступил к тренировкам. Об этом сообщил польский журналист Петр Слонка.

«Со вчерашнего дня Евгений Коноплянка тренируется с командой. Он прошел одну тяжелую и одну легкую тренировку. Сыграет ли он с «Ракувом» в субботу, зависит от сегодняшней тренировки», – сообщил журналист.

Отметим, что Евгений Коноплянка вызван Русланом Ротанем на матч квалификации Евро-2024 против Англии. Матч состоится 26 марта на «Уэмбли», начало в 19:00 по Киеву.