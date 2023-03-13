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  4. А как же сборная Украины? Коноплянка получил травму в Польше
Польша
13 марта 2023, 13:20 |
469
2

А как же сборная Украины? Коноплянка получил травму в Польше

Тренер «Краковии» сообщил о повреждении 33-летнего украинца

13 марта 2023, 13:20 |
469
2
А как же сборная Украины? Коноплянка получил травму в Польше
ФК Краковия. Евгений Коноплянка

Наставник польского футбольного клуба «Краковия» Яцек Зелински сообщил о травме своего подопечного Евгения Коноплянки:

«Он получил травму на тренировке в пятницу, в день отъезда оказалось, что он не сможет играть. Ему сделали МРТ, но результатов еще нет. Похоже, что в матче против «Ракува» он не сыграет».

33-летний украинский левый вингер не попал в заявку на матч 24-го тура чемпионата Польши против ФК «Варта», который состоялся 12 марта, и не сыграет 18 марта против «Ракува».

Также Коноплянка вызван в сборную Украины на матч отбора к Евро-2024 против Англии. Поединок пройдет 26 марта на «Уэмбли».

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Яцек Зелински травма Евгений Коноплянка Ракув Краковия Варта Познань сборная Украины по футболу чемпионат Польши по футболу Англия - Украина
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Комментарии 2
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Slava_Dyatlov
М-да, всю тактику расфигачил своей травмой...( Значит связку Коноплянки и Ротаня на поле мы так и не увидим?((
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fitnes_sports066
Отдыхай, игроков хватает
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