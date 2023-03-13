А как же сборная Украины? Коноплянка получил травму в Польше
Тренер «Краковии» сообщил о повреждении 33-летнего украинца
Наставник польского футбольного клуба «Краковия» Яцек Зелински сообщил о травме своего подопечного Евгения Коноплянки:
«Он получил травму на тренировке в пятницу, в день отъезда оказалось, что он не сможет играть. Ему сделали МРТ, но результатов еще нет. Похоже, что в матче против «Ракува» он не сыграет».
33-летний украинский левый вингер не попал в заявку на матч 24-го тура чемпионата Польши против ФК «Варта», который состоялся 12 марта, и не сыграет 18 марта против «Ракува».
Также Коноплянка вызван в сборную Украины на матч отбора к Евро-2024 против Англии. Поединок пройдет 26 марта на «Уэмбли».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После сэйва вратаря Шансель Мбемба добил мяч в пустые ворота «Страсбурга»
Sport.ua собрал самые важные события тура в статистическом разрезе