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Испания
19 марта 2023, 01:13 |
39
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Реал Мадрид

Поединок состоится 19 марта в 22:00 по Киеву

19 марта 2023, 01:13 |
39
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Барселона – Реал Мадрид
Getty Images/Global Images Ukraine

19 марта на «Камп Ноу» пройдет матч 26 тура чемпионата Испании по футболу, в котором каталонская «Барселона» встретится с мадридским «Реалом».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Старт поединка запланирован на 22:00 по европейскому времени.

В прямом эфире матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Реал Мадрид».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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