ВАН НИСТЕЛРОЙ: «Фейеноорд – Шахтер – 7:1? Дважды моргнул, увидев счет»

Главный тренер ПСВ Руд ван Нистелрой прокомментировал выступления на текущей неделе нидерландских команд в еврокубках, особенно выделив победу «Фейеноорда» над «Шахтером» со счетом 7:1.

«Я не смотрел матчи [«Фейеноорда» в Лиге Европы и АЗ в Лиге конференций]. Только результаты, потому что я готовился к поединку с «Витессом». К счастью, вы можете пересмотреть эти игры, и я тоже это сделаю. Но то, что сделали «Фейеноорд» и АЗ, впечатляет. Особенно 7:1 «Фейеноорда». Если вы можете сделать это на таком этапе Лиги Европы: это действительно производит впечатление. Мне пришлось дважды моргнуть, когда я увидел результат», - сказал ван Нистелрой.

ПСВ на текущий момент занимает 4-е место в турнирной таблице нидерландской Эредивизи. Команда ван Нистелроя уступает 6 очков «Фейеноорду», 3 – «Аяксу» и 1 – АЗ.