Украина. Премьер лига18 марта 2023, 06:33 | Обновлено 18 марта 2023, 06:36
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Верес – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите онлайн игру УПЛ 18 марта в 15:00
18 марта 2023, 06:33 | Обновлено 18 марта 2023, 06:36
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В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Днепр-1». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15.00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports и на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» - «Днепр-1».
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