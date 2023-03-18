В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Днепр-1». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15.00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports и на YouTube.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» - «Днепр-1».