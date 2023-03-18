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Чемпионат Украины
Верес
18.03.2023 15:00 - : -
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 06:33 | Обновлено 18 марта 2023, 06:36
216
0

Верес – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите онлайн игру УПЛ 18 марта в 15:00

18 марта 2023, 06:33 | Обновлено 18 марта 2023, 06:36
216
0
Верес – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
СК Днепр-1

В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Днепр-1». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15.00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Игра можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports и на YouTube.

📺 Видеотрансляция

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» - «Днепр-1».

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Источник Sport.ua
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