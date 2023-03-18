Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Кривбасс

В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Львов» и «Кривбасс». Матч пройдет во Львове на поле стадиона СКИФ, стартовый свисток прозвучит в 14.00.

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Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.

Львов – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Кривбасс».