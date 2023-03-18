Украина. Премьер лига18 марта 2023, 01:03 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Львов – Кривбасс
Матч Украинской Премьер-лиги состоится 18 марта
18 марта 2023, 01:03 |
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В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Львов» и «Кривбасс». Матч пройдет во Львове на поле стадиона СКИФ, стартовый свисток прозвучит в 14.00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Встречу в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports.
Львов – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Кривбасс».
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