Украина. Премьер лига18 марта 2023, 00:29 | Обновлено 18 марта 2023, 00:30
39
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Верес – Днепр-1
Матч Украинской Премьер-лиги начнется 18 марта в 15:00
18 марта 2023, 00:29 | Обновлено 18 марта 2023, 00:30
39
0
В субботу, 18 марта, состоится поединок 18 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть ровенский «Верес» и «Днепр-1». Матч пройдет в Ровно на поле стадиона «Авангард», начало – в 15.00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Игра можно будет посмотреть на ОТТ-платформе Setanta Sports и на YouTube.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Верес» - «Днепр-1».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 17 марта 2023, 05:05 1
Sport.ua собрал все гонки сезона в одном месте
Бокс | 17 марта 2023, 14:16 2
Лоуренс Околи отдает преимущество британскому боксеру
Война | 17.03.2023, 18:12
Футбол | 17.03.2023, 06:45
Футбол | 18.03.2023, 00:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.03.2023, 01:55
17.03.2023, 16:48
16.03.2023, 22:15 31
16.03.2023, 17:35 7
17.03.2023, 12:54
17.03.2023, 13:17 67
16.03.2023, 10:05 18
17.03.2023, 14:15 24