Украина. Премьер лига18 марта 2023, 00:10 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Минай
В Ковалевке состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги
18 марта 2023, 00:10 |
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В воскресенье, 19 марта, состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором ковалевский «Колос» сыграет против закарпатского «Миная».
Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 14:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Минай».
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