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Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 00:10 |
20
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Минай

В Ковалевке состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги

18 марта 2023, 00:10 |
20
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос – Минай
ФК Колос Ковалевка

В воскресенье, 19 марта, состоится матч 18 тура украинской Премьер-лиги, в котором ковалевский «Колос» сыграет против закарпатского «Миная».

Поединок пройдет в с. Ковалевка на стадионе «Колос», стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформе Setanta Sports.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Колос» – «Минай».

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Колос – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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