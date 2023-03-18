Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
18 марта 2023, 17:25 |
180
0

Шахтер – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 19 марта в 15:00 поединок 18-го тура Украинской Премьер-Лиги

18 марта 2023, 17:25 |
180
0
Шахтер – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер

В воскресенье, 19 марта, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Рух». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Шахтер» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Рух»

Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Melbet
Сделать ставку Зробити ставку

По теме:
Львов – Кривбасс – 2:2. Удаление, два пенальти и 4 гола. Обзор матча
Александр КУЧЕР: «Наши последние результаты были не очень хорошие»
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Я не против подать в отставку. Могу уйти в любой момент»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Рух Львов Шахтер - Рух смотреть онлайн
Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Борьба за чемпионство продолжается. Днепр-1 минимально переиграл Верес
Футбол | 18 марта 2023, 16:55 0
Борьба за чемпионство продолжается. Днепр-1 минимально переиграл Верес
Борьба за чемпионство продолжается. Днепр-1 минимально переиграл Верес

Ровенская команда продлила свою неприятную серию

В воскресенье – финал с Испанией. Украина переиграла Венгрию
Футзал | 17 марта 2023, 22:15 3
В воскресенье – финал с Испанией. Украина переиграла Венгрию
В воскресенье – финал с Испанией. Украина переиграла Венгрию

Украинки сумели сломить сопротивление хозяек в полуфинале женского Евро по футзалу

Зинченко – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo
Футбол | 18.03.2023, 16:12
Зинченко – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo
Зинченко – лучший левый защитник мира по версии FourFourTwo
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
Война | 17.03.2023, 20:49
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
ФОТО. Мощная поддержка. Милевский обратился к украинским военным
Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
Футбол | 17.03.2023, 19:51
Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
17.03.2023, 14:15 25
Футбол
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
17.03.2023, 13:59 4
Теннис
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Сборная Украины? Такого я еще не видел, катастрофа»
17.03.2023, 16:12 3
Футбол
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
Дерек Чисора сравнил силу удара Александра Усика и Тайсона Фьюри
17.03.2023, 12:54
Бокс
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
Без Зинченко. Определились все участники четвертьфиналов Лиги Европы
17.03.2023, 01:55
Футбол
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
Холменколлен-2023. Женский спринт перенесен на субботу из-за непогоды
17.03.2023, 16:48
Биатлон
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
Таблица коэффициентов. Чемпион Украины не выйдет напрямую в группу ЛЧ 24/25
17.03.2023, 06:45 27
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
17.03.2023, 17:15 1
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности