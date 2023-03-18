Украина. Премьер лига18 марта 2023, 17:25 |
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Шахтер – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 19 марта в 15:00 поединок 18-го тура Украинской Премьер-Лиги
18 марта 2023, 17:25 |
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В воскресенье, 19 марта, состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Шахтер» и «Рух». Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена-Львов». Начало в 15:00.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
«Шахтер» – «Рух». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Рух»
Видеотрансляцию матча УПЛ можно посмотреть на телеканале «Setanta Sports+».
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