Ньюкасл вырвал победу на 90+3 мин. У Ноттингема забил экс-игрок Зари

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» вырвал победу у «Ноттингем Форест» со счетом 2:1.

Нападающий Эммануэль Деннис, экс-игрок луганской «Зари», открыл счет для хозяев поля на 26-й минуте.

Шведский форвард «сорок» Александр Исак ответил дублем. Сначала он сравнял счет перед перерывом, а на 90+3 минуте реализовал пенальти и принес гостям победу.

«Ньюкасл» набрал 47 очков и входит в топ-5 АПЛ. «Ноттингем Форест» с 26 очками занимает 14-ю позицию.

АПЛ. 28-й тур, 17 марта

Ноттингем Форест – Ньюкасл Юнайтед – 1:2

Гол: Деннис, 26 – Исак, 45+2, 90+3 (пен).