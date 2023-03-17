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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
17.03.2023 22:00 – FT 1 : 2
Ньюкасл
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Англия
17 марта 2023, 23:59 | Обновлено 18 марта 2023, 00:18
388
0

Ньюкасл вырвал победу на 90+3 мин. У Ноттингема забил экс-игрок Зари

Шведский форвард Александр Исак принес волевую победу Сорокам

17 марта 2023, 23:59 | Обновлено 18 марта 2023, 00:18
388
0
Ньюкасл вырвал победу на 90+3 мин. У Ноттингема забил экс-игрок Зари
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 28-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» вырвал победу у «Ноттингем Форест» со счетом 2:1.

Нападающий Эммануэль Деннис, экс-игрок луганской «Зари», открыл счет для хозяев поля на 26-й минуте.

Шведский форвард «сорок» Александр Исак ответил дублем. Сначала он сравнял счет перед перерывом, а на 90+3 минуте реализовал пенальти и принес гостям победу.

«Ньюкасл» набрал 47 очков и входит в топ-5 АПЛ. «Ноттингем Форест» с 26 очками занимает 14-ю позицию.

АПЛ. 28-й тур, 17 марта

Ноттингем Форест – Ньюкасл Юнайтед – 1:2

Гол: Деннис, 26 – Исак, 45+2, 90+3 (пен).

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Ньюкасл Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александер Исак Эммануэль Деннис
Источник Sport.ua
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