17 марта на «Сити Граунд» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ноттингем Форест» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Клуб проводит 1-й сезон в АПЛ за четверть века. И пока что сложно сказать, как он для него закончится. Но точно лесники не стали на новом для себя уровне аутсайдерами. Нет, изначально было сложно, в том числе из-за рекордного числа подписанных во время трансферного окна футболистах. Постепенно подопечные Стива Купера научилось достаточно активно набирать очки. Но бывают не самые удачные отрезки. Такой был и на стыке зимы и весны. После вылета из Кубка Лиги, где получилось дойти до полуфинала, где уступили Манчестер Юнайтед, получилось в чемпионате выиграть только у кризисного Лидса. Да, была еще почетная ничья с чемпионом, Сити, при поражениях Фулхэму и Вест Хэму, да и 2-2 с Эвертоном тоже вряд ли тянет на достижение. А после 1-3 с Тоттенхэмом оказалось, что дистанция от тройки аутсайдеров сузилась до пары очков.

Ньюкасл

Команда, такое впечатление, играет не отрезками, а календарными годами. После провала 1-го круга прошлого чемпионата, с середины зимы 2022-го сороки смогли очень резко прибавить. И отменно провели половину нового сезона - шли 3-ми в АПЛ, дошли до финала Кубка Лиги. Но в итоге и решающий матч за титул без шансов проиграли, и резко сдали в Премьер-Лиги, с конца декабря была только 1 победа, минимальная, над Фулхэмом. Подопечные Эдди Хау сначала разучились забивать, а потом еще и оборона начала откровенно сбоить - чего стоит удаление Поупа с Ливерпулем. Переломить ситуацию получилось с Вулверхэмптоном, но нужно еще показать, что 2-1 - не исключение, а начало нового подъема.

Статистика личных встреч

В 2017-2018 Ноттингем проходил сорок в кубковом формате. В чемпионате они наконец-то встретились в августе, и тогда Ньюкасл оформил уверенную победу 2-0.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Согласимся с ними - сороки обыграют кризисного новичка АПЛ с коэффициентом - 1,68.