В пятницу, 17 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором «Специя» нанесла визит «Сассуоло».

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных своей команды. Там он просидел до самого финального свистка – на поле он так и не появился.

Без его участия «орлята» потерпели минимальное поражение 0:1, пропустив решающий гол в середине второго тайма с пенальти.

В таблице Серии А «Специя» занимает 17 место с 24-мя очками. У «Сассуоло» 36 пунктов и 10-я позиция.

Чемпионат Италии. 27-й тур

«Сассуоло» – «Специя» – 1:0

Гол: Берарди, 71 пенальти (1:0).