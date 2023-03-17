Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Без Коваленко. Специя на выезде проиграла Сассуоло
Чемпионат Италии
Сассуоло
17.03.2023 19:30 – FT 1 : 0
Специя
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
17 марта 2023, 21:37 | Обновлено 17 марта 2023, 21:45
104
0

Без Коваленко. Специя на выезде проиграла Сассуоло

Украинец участие в матче не принял

17 марта 2023, 21:37 | Обновлено 17 марта 2023, 21:45
104
0
Без Коваленко. Специя на выезде проиграла Сассуоло
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 17 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором «Специя» нанесла визит «Сассуоло».

Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных своей команды. Там он просидел до самого финального свистка – на поле он так и не появился.

Без его участия «орлята» потерпели минимальное поражение 0:1, пропустив решающий гол в середине второго тайма с пенальти.

В таблице Серии А «Специя» занимает 17 место с 24-мя очками. У «Сассуоло» 36 пунктов и 10-я позиция.

Чемпионат Италии. 27-й тур

«Сассуоло» – «Специя» – 1:0

Гол: Берарди, 71 пенальти (1:0).

События матча

71’
ГОЛ ! С пенальти забил Доменико Берарди (Сассуоло).
По теме:
Коваленко вне старта Специи на игру с Сассуоло
Сассуоло – Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ассист Мудрика, пенальти Коваленко: как сыграли украинцы в топ-чемпионатах
Виктор Коваленко Специя Сассуоло Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Футбол | 17 марта 2023, 01:30 3
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор
Арсенал – Спортинг – 1:1 (пен 3:5) Шедевр с центра поля. Видео голов, обзор

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги Европы

Александрия установила рекордную серию ничьих
Футбол | 17 марта 2023, 19:29 5
Александрия установила рекордную серию ничьих
Александрия установила рекордную серию ничьих

Черно-желто-зеленые подписали 5-ю мировую подряд

Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
Футбол | 17.03.2023, 19:51
Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
Минус два футболиста. Ротань довызвал в сборную Украины игрока Александрии
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
Бокс | 17.03.2023, 14:16
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
Чемпион мира: «Усик будет бить Фьюри по корпусу с первого до 12-го раунда»
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Футбол | 17.03.2023, 14:15
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
Стало известно, какие каналы покажут матч Англия – Украина
17.03.2023, 15:16
Футбол
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
Тренер Кудерметовой заявлял, что вся Европа должна стоять на коленях
17.03.2023, 13:59 3
Теннис
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
17.03.2023, 13:17 64
Футбол
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
Первая ракетка рф МЕДВЕДЕВ: «Я за мир во всем мире. Все, что могу сказать»
16.03.2023, 10:05 18
Теннис
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
Гранды Европы. Определены все участники четвертьфиналов Лиги чемпионов
16.03.2023, 00:15 18
Футбол
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
Елена БИЛОСЮК: «Выбор у меня – идти воевать или оставаться в спорте»
15.03.2023, 18:59 6
Биатлон
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
Надежда на Свёнтек. Известны все участницы 1/2 финала в Индиан-Уэллс
17.03.2023, 00:45 2
Теннис
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
Мудрик подорожал на 20 млн евро по версии Transfermarkt, Зинченко – на 8
16.03.2023, 16:18 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности