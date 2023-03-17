Без Коваленко. Специя на выезде проиграла Сассуоло
Украинец участие в матче не принял
В пятницу, 17 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Италии, в котором «Специя» нанесла визит «Сассуоло».
Украинский полузащитник «Специи» Виктор Коваленко начал поединок на скамейке запасных своей команды. Там он просидел до самого финального свистка – на поле он так и не появился.
Без его участия «орлята» потерпели минимальное поражение 0:1, пропустив решающий гол в середине второго тайма с пенальти.
В таблице Серии А «Специя» занимает 17 место с 24-мя очками. У «Сассуоло» 36 пунктов и 10-я позиция.
Чемпионат Италии. 27-й тур
«Сассуоло» – «Специя» – 1:0
Гол: Берарди, 71 пенальти (1:0).
События матча
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