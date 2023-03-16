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Чемпионат Италии
Сассуоло
17.03.2023 19:30 - : -
Специя
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Италия
16 марта 2023, 00:20 | Обновлено 16 марта 2023, 00:21
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Сассуоло – Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 17 марта в 19:30 по Киеву

16 марта 2023, 00:20 | Обновлено 16 марта 2023, 00:21
13
0
Сассуоло – Специя. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта на «Мапеи - Читта дель Триколоре» пройдет матч 27-го тура Серии А, в котором «Сассуоло» встретится со «Специей». Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Сассуоло

Команда смогла собраться в тот момент, когда начало казаться, что есть серьезная угроза ввязаться в реальную борьбу за выживание. В октябре-январе было взято 4 очка: 8 поражений в 10 поединках Кальчо! Но все-таки руководство не уволило Алессио Дионизи, а тот к середине зимы все-таки вывел черно-зеленых из пике. После переломных 1-1 с Монцей получился подъем, когда клуб проиграл только безоговорочному лидеру, Наполи, при ряде ярких побед, в том числе с Миланом (там и вовсе было 5-2!) и Аталантой. В итоге фактически к весне получилось де-факто обеспечить себе прописку - отрыв от андердогом превысил 10 баллов! Тем не менее, с Ромой тоже получилось сыграть на победу, 4-3, еще и на выезде.

Специя

Клуб попытается обеспечить себе прописку в Кальчо в 3-й раз подряд. Выведя подопечных в Серию А, Итальяно смог добиться неплохих результатов с дебютантов. Ушедшего в Фиорентину Винченцо достаточно неплохо сменил Тиаго Мотта. А вот ставка на Готти, которого позвали в прошлое межсезонье, оказалась если не провальной, то неудачной. Это признали и в руководстве проекта, уволив Луку в конце зимы. Новым наставником стал Семпличи, который начинал без поражений - но и без побед. Сначала были развеселые 2-2 на поле Удинезе, а потом - сухие 0-0 с Вероной, по сути, упустив шанс оторваться от главного преследователя. Тем неожиданнее был успех с Интером, который обыграли 2-1.

Статистика личных встреч

За все время в Кальчо Специя выиграла у Сассуоло только однажды - сразу после подъема, в 2021-м году. Также было по паре побед нероверди и ничьих, в том числе и 2-2 в августе.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в то, что Сассуоло продлит свою победную серию. Но и Специя впечатлила в прошлом туре - тут рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом - 1,78.

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Сассуоло Специя чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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