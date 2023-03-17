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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Команды Пепа веселые»
Лига чемпионов
17 марта 2023, 17:12 |
409
1

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Команды Пепа веселые»

Тренер «Баварии» – о жеребьевке Лиги чемпионов

17 марта 2023, 17:12 |
409
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Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Команды Пепа веселые»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал итоги жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов, где его команда сыграет с «Манчестер Сити»:

«Это хороший и сложный соперник. Если мы в итоге выиграем титул, то нельзя будет сказать, что нам просто повезло с жеребьевкой.

У нас уже был тяжелый групповой этап, потом матчи с «ПСЖ», а теперь – «Сити». Возможный полуфинал тоже был бы топ-уровня. В прошлом году «Реал» прошел похожий путь. Мы хорошо подготовимся и с нетерпением ждем этих матчей.

Я смотрел много игр Пепа Гвардиолы в «Барселоне», «Сити» и «Баварии». Команды Пепа веселые. Его идея футбола очень атакующая, его команды много владеют мячом. Я всегда с удовольствием смотрел его игры.

Эрлинг Холанд – исключительно хороший игрок, который крайне опасен. Он обладает высочайшими качествами в плане скорости и физики. Он хорошо бежит, против него неприятно играть. Но и у нас есть очень хорошие атакующие игроки. У «Сити» также много других хороших футболистов».

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Юлиан Нагельсманн Бавария Манчестер Сити Лига чемпионов
Источник ФК Бавария
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Хана тебе, Юлька
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