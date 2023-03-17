Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающей стадии Лиги чемпионов
17 марта в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.
Также определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 10 июня в Стамбуле.
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Мадридский Реал с голкипером Андреем Луниным сыграет против лондонского Челси, команды Михаила Мудрика.
Зрителей ожидает суперматч Манчестер Сити – Бавария, итальянское дерби Милан – Наполи.
Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.
Лига чемпионов 2022/23
Пары 1/4 финала, 11/12 и 18/19 апреля
- Реал (Испания) – Челси (Англия)
- Бенфика (Португалия) – Интер (Италия)
- Манчестер Сити (Англия) – Бавария (Германия)
- Милан (Италия) – Наполи (Италия)
Пары 1/2 финала
- Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 2
- Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 3
Финал
- Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1
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