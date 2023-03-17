Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

17 марта в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 10 июня в Стамбуле.

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Мадридский Реал с голкипером Андреем Луниным сыграет против лондонского Челси, команды Михаила Мудрика.

Зрителей ожидает суперматч Манчестер Сити – Бавария, итальянское дерби Милан – Наполи.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.

Лига чемпионов 2022/23

Пары 1/4 финала, 11/12 и 18/19 апреля

Реал (Испания) – Челси (Англия) Бенфика (Португалия) – Интер (Италия) Манчестер Сити (Англия) – Бавария (Германия) Милан (Италия) – Наполи (Италия)

Пары 1/2 финала

Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 2 Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 3

Финал