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Лига чемпионов
17 марта 2023, 13:17 | Обновлено 17 марта 2023, 13:35
2929
12

Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающей стадии Лиги чемпионов

17 марта 2023, 13:17 | Обновлено 17 марта 2023, 13:35
2929
12
Битва грандов. Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 марта в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоялась церемония жеребьевки 1/4 финала Лиги чемпионов.

Также определены пары полуфиналов и номинальный хозяин финала, который пройдет 10 июня в Стамбуле.

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Мадридский Реал с голкипером Андреем Луниным сыграет против лондонского Челси, команды Михаила Мудрика.

Зрителей ожидает суперматч Манчестер Сити – Бавария, итальянское дерби Милан – Наполи.

Первые матчи 1/4 финала пройдут 11 и 12 апреля, ответные – 18 и 19 апреля. Полуфиналы будут сыграны 9/10 и 16/17 мая. Финал состоится 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрк.

Лига чемпионов 2022/23

Пары 1/4 финала, 11/12 и 18/19 апреля

  1. Реал (Испания) – Челси (Англия)
  2. Бенфика (Португалия) – Интер (Италия)
  3. Манчестер Сити (Англия) – Бавария (Германия)
  4. Милан (Италия) – Наполи (Италия)

Пары 1/2 финала

  1. Победитель четвертьфинала 4 – победитель четвертьфинала 2
  2. Победитель четвертьфинала 1 – победитель четвертьфинала 3

Финал

  • Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1

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Источник Sport.ua
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Комментарии 13
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Тарік1994
Ну виглядає так, що Челсі гаплик точно, а у Наполі досить "прямий" шлях до фіналу
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+1
Віталій Яценко
Наполі було б куди важче проти МанСіті, Баварії чи Реалу. Але доля дає їм більші шанси на фінал. Хоча Мілан - така команда, яка має історичний досвід ЛЧ. Тому побачимо. Але Наполі має дійсно хороший шанс на фінал тепер.
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+1
Brian
Абсолютно без разницы кто Баварии в финале попадёться.
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0
виталий жалыбин
сити бавария это интересно
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0
Mike000000
Челси третий сезон в плей оффе с Реалом играет
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0
Soler61
Мансити и Челси крайне не повезло .Наполи улыбнулась удача 
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0
VikyKrasotulechka90
Наполи МС!! Чудовий  фiнал!!
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0
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Alexander Fandeev
Клюйверт-3,14дар
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-1
Макс Максов
Супер жереб! Чекаю Наполі або Банфіку в фіналі!
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-1
AK.228
Сподіваюсь баваріі - гаплик!!!
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-1
Vbolivalnyk-Peter
Черговий раз переконуюся, що жереб "сліпий" тільки на одне око... Як інакше можна пояснити, що жеребкування відбулося таким чином, що полюбому у фіналі не буде 2-х команд з однієї країни...
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-2
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