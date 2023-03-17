Зубков получил травму в матче с Фейеноордом и не сыграет за сборную Украины

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков травмировался в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда».

В середине второго тайма 26-летний украинец получил травму и был заменен на Ивана Петряка.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк обратил внимание на то, как тяжело игрок покидал поле. Это может указывать на участие сухожилия в повреждении, что может продлить срок восстановления.

Как бы там ни было, даже в случае мышечной травмы игрок выбыл на 3-4 недели. Это означает, что Зубков не поможет сборной Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта на «Уэмбли».

Отметим, что ранее травмировались Андрей Ярмоленко и Алексей Гуцуляк, который могут сыграть на правом фланге атаки. Из правых вингеров у Руслана Ротаня в строю остался лишь Виктор Цыганков.