Зубков получил травму в матче с Фейеноордом и не сыграет за сборную Украины
Александр пропустит как минимум три недели
Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков травмировался в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда».
В середине второго тайма 26-летний украинец получил травму и был заменен на Ивана Петряка.
Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк обратил внимание на то, как тяжело игрок покидал поле. Это может указывать на участие сухожилия в повреждении, что может продлить срок восстановления.
Как бы там ни было, даже в случае мышечной травмы игрок выбыл на 3-4 недели. Это означает, что Зубков не поможет сборной Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта на «Уэмбли».
Отметим, что ранее травмировались Андрей Ярмоленко и Алексей Гуцуляк, который могут сыграть на правом фланге атаки. Из правых вингеров у Руслана Ротаня в строю остался лишь Виктор Цыганков.
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