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Лига Европы
17 марта 2023, 15:05 | Обновлено 17 марта 2023, 15:47
754
0

Зубков получил травму в матче с Фейеноордом и не сыграет за сборную Украины

Александр пропустит как минимум три недели

17 марта 2023, 15:05 | Обновлено 17 марта 2023, 15:47
754
0
Зубков получил травму в матче с Фейеноордом и не сыграет за сборную Украины
ФК Шахтер Донецк. Александр Зубков

Полузащитник донецкого «Шахтера» Александр Зубков травмировался в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Фейеноорда».

В середине второго тайма 26-летний украинец получил травму и был заменен на Ивана Петряка.

Бывший работник медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрий Бабелюк обратил внимание на то, как тяжело игрок покидал поле. Это может указывать на участие сухожилия в повреждении, что может продлить срок восстановления.

Как бы там ни было, даже в случае мышечной травмы игрок выбыл на 3-4 недели. Это означает, что Зубков не поможет сборной Украины в матче отбора Евро-2024 против Англии, который состоится 26 марта на «Уэмбли».

Отметим, что ранее травмировались Андрей Ярмоленко и Алексей Гуцуляк, который могут сыграть на правом фланге атаки. Из правых вингеров у Руслана Ротаня в строю остался лишь Виктор Цыганков.

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Интересные пары. Названо, кто с кем сыграет в четвертьфиналах Лиги Европы
Лига Европы Шахтер Донецк Фейеноорд Фейеноорд - Шахтер Александр Зубков травма бедра Андрей Ярмоленко Алексей Гуцуляк Виктор Цыганков
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