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15 марта 2023, 21:50 |
964
0

Сыграет против Англии? Ребров рассказал о сроках восстановления Ярмоленко

17 марта Андрей точно не выйдет на поле в чемпионате ОАЭ

15 марта 2023, 21:50 |
964
0
Сыграет против Англии? Ребров рассказал о сроках восстановления Ярмоленко
Instagram. Андрей Ярмоленко

Украинский наставник клуба из ОАЭ «Аль-Айн» Сергей Ребров заявил, что украинский вингер команді и капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко еще не восстановился после травмы:

«Он [Ярмоленко] не достиг того уровня готовности, который позволит ему сыграть с «Аль-Насром». Но его возвращение в команду очень близко, и мы надеемся увидеть его с партнерами на поле после международной паузы».

25 февраля во время матча за Суперкубок ОАЭ Андрей травмировал мышцу бедра.

17 марта «Аль-Айн» сыграет матч 20-го тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Насра» из города Дубай.

Ярмоленко был вызван в сборную Украины на матч группового отборочного этапа к Евро-2024 против команды Англии. Поединок состоится 26 марта в Лондоне.

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Аль-Наср Дубай Аль-Айн Андрей Ярмоленко Сергей Ребров чемпионат ОАЭ по футболу травма бедра травма сборная Украины по футболу Англия - Украина Евро-2024
Источник ФК Аль-Айн
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