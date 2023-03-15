Сыграет против Англии? Ребров рассказал о сроках восстановления Ярмоленко

Украинский наставник клуба из ОАЭ «Аль-Айн» Сергей Ребров заявил, что украинский вингер команді и капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко еще не восстановился после травмы:

«Он [Ярмоленко] не достиг того уровня готовности, который позволит ему сыграть с «Аль-Насром». Но его возвращение в команду очень близко, и мы надеемся увидеть его с партнерами на поле после международной паузы».

25 февраля во время матча за Суперкубок ОАЭ Андрей травмировал мышцу бедра.

17 марта «Аль-Айн» сыграет матч 20-го тура чемпионата ОАЭ против «Аль-Насра» из города Дубай.

Ярмоленко был вызван в сборную Украины на матч группового отборочного этапа к Евро-2024 против команды Англии. Поединок состоится 26 марта в Лондоне.