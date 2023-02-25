Ярмоленко не поможет Украине с Англией? Серьезная травма капитана сборной

В субботу, 25 февраля, состоялся матч за Суперкубок ОАЭ между футбольными клубами «Аль-Айн» и «Аль-Шарджа». Игра завершилась минимальным поражением «Аль-Айна» со счетом 0:1.

Украинский вингер и капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко получил травму и был заменен на 45+1 минуте.

По мнению бывшего работника медицинского отдела ФК «Рух» Дмитрия Бабелюка, Ярмоленко вряд-ли поможет сборной Украины в первом матче квалификации к Евро-2024 против сборной Англии:

«Андрей Ярмоленко травмировал мышцу бедра и, скорее всего, не поможет сборной в игре против Англии.

Капитан сборной Украины не смог доиграть первый тайм в игре за «Аль-Айн» из-за травмы, полученной на 42-й минуте игры.

Как видно из видео, игрок травмировал четырехглавую мышцу бедра. Ярмоленко пробовал присесть, пытаясь протестовать мышцу и убедиться, именно в этом месте травма. Мышцы передней и задней группы бедра часто травмируются во время спринта, что и случилось на этот раз.

Бросается в глаза и реакция Андрея на травму, ведь опытные игроки, как правило, сразу чувствуют насколько серьезна травма. Респект врачам, которые сразу указали на замену, не пытаясь исследовать степень травмы на поле и возвращать игрока для пробной нагрузки.

Зависимо от сложности травмы, на восстановление от нее может уйти от 3 до 6 недель. Учитывая, что матч против Англии уже через 4 недели, а еще следует потренироваться и набрать форму, шансы на то, что Андрей поможет сборной минимальны».