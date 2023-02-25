Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Другие новости
25 февраля 2023, 20:45 |
1585
0

Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался

Команда украинского специалиста минимально уступила ФК «Аль-Шарджа»

25 февраля 2023, 20:45 |
1585
0
Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

В субботу, 25 февраля, состоялся матч за Суперкубок ОАЭ между футбольными клубами «Аль-Айн» и «Аль-Шарджа». Игра завершилась минимальным поражением «Аль-Айна» со счетом 0:1.

«Аль-Айн» под руководством украинского специалиста Сергея Реброва пропустил единственный мяч на 29-й минуте игры. Тогда был забит автогол, автором которого стал Коджо Лаба.

Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко вышел в старте «Аль-Айна», однако получил повреждение и был заменен на 45+1 минуте матча.

Суперкубок ОАЭ по футболу. 25 февраля

Аль-Айн – Аль-Шарджа – 0:1

Гол: Лаба, 29 (автогол)

По теме:
ВИДЕО. На ровном месте. Ярмоленко получил травму в матче за Суперкубок ОАЭ
РЕБРОВ: «Украина вынуждена терять лучших в противостоянии с самыми гнилыми»
Названо, по какой схеме Ребров подпишет с УАФ летом контракт
Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Аль-Айн Аль-Шарджа Суперкубок ОАЭ по футболу Коджо Лаба
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Футбол | 24 февраля 2023, 22:30 2
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ
Лионеля схватили за шею. Месси устроил конфликт на тренировке ПСЖ

Португальский хавбек Витинья жестко сыграл против Лионеля, и тот ответил

Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
Футбол | 25 февраля 2023, 20:12 0
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик
Роналду вывел Аль-Наср на первое место в чемпионате. Он сделал хет-трик

Команда звездного португальца обыграла «Дамк»

Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Другие виды | 25.02.2023, 06:16
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Жребий для Шахтера, контракт Реброва, причина отказа Реала от Мудрика
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Теннис | 25.02.2023, 18:58
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
Свёнтек сенсационно проиграла Крейчиковой финал в Дубае
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
Футбол | 25.02.2023, 18:37
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
ВИДЕО. Роналду оформил хет-трик за 26 минут в первом тайме за Аль-Наср
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
Тренер Фейеноорда: «Были соперники, которые считались бы сильнее Шахтера»
24.02.2023, 16:48 2
Футбол
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
Жребий брошен. Шахтер узнал соперника в 1/8 финала Лиги Европы
24.02.2023, 13:20 77
Футбол
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
Ренн – Шахтер – 2:1 (пен. 4:5). Валидол и пенальти. Видео голов и обзор
24.02.2023, 01:05 13
Футбол
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Соперник Шерифа и Коваля. Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
24.02.2023, 14:20 6
Футбол
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
Бункер и кабинет. Залужный первые три недели вторжения не выходил на улицу
23.02.2023, 17:50 3
Война
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
Вице-президент Динамо лоббирует интересы российского бизнеса в Украине?
24.02.2023, 13:25 30
Футбол
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
Жена Усика: «Год принес очень много боли, горя и слез»
24.02.2023, 08:16 5
Бокс
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
Украина уступила Италии в отборе на чемпионат мира по баскетболу
23.02.2023, 23:56 4
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности