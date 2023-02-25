Аль-Айн Реброва проиграл в матче за Суперкубок ОАЭ. Ярмоленко травмировался
Команда украинского специалиста минимально уступила ФК «Аль-Шарджа»
В субботу, 25 февраля, состоялся матч за Суперкубок ОАЭ между футбольными клубами «Аль-Айн» и «Аль-Шарджа». Игра завершилась минимальным поражением «Аль-Айна» со счетом 0:1.
«Аль-Айн» под руководством украинского специалиста Сергея Реброва пропустил единственный мяч на 29-й минуте игры. Тогда был забит автогол, автором которого стал Коджо Лаба.
Капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко вышел в старте «Аль-Айна», однако получил повреждение и был заменен на 45+1 минуте матча.
Суперкубок ОАЭ по футболу. 25 февраля
Аль-Айн – Аль-Шарджа – 0:1
Гол: Лаба, 29 (автогол)
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